Ушел на фронт добровольцем. Российские оккупанты убили чемпиона Украины и многократного победителя областного первенства по панкратиону

Чемпион Украины по панкратиону (боевые искусства) среди юниоров, многократный победитель соревнований Черновицкой области и преданный фанат футбольного клуба "Буковина", лейтенант Павел Унгурян погиб, защищая родину, сообщает Спортивный комитет Украины. Трагедия произошла 9 января 2025 года на Харьковщине, в районе Купянского направления, в результате атаки вражеского FPV-дрона.

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27-летний военнослужащий проходил службу в составе военной части А7187. Несмотря на молодость, Павел успел завоевать уважение как в спорте, так и на службе. Его гибель стала тяжелой утратой для семьи, боевых товарищей и всех, кто его знал.

У Павла остались жена и восьмимесячный ребёнок, которые потеряли любящего мужа и отца. Родные и близкие вспоминают его как сильного, доброго и преданного человека, всегда готового прийти на помощь.

Похороны состоялись 14 января 2025 года в селе Комаровцы Черновицкой области. Павел Унгурян был с воинскими почестями предан земле, став ещё одним героем, отдавшим свою жизнь за Украину.

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