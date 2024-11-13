Ушел добровольцем на фронт. Российские оккупанты убили украинского чемпиона мира по каратэ
Чемпион мира по контактному каратэ Олег Новиков погиб на войне против российских оккупантов. Уроженцу Луганщины, который более 30 лет жил в Ирпене, был убит в бою 1 ноября 2024 года около н.п. Преображенка на Запорожье.
Свой главный титул Новиков добыл в 22 года, став мастером спорта международного класса. После обучения в Государственном налоговом университете работал в департаменте налоговой полиции в Киеве и одновременно тренировал спортсменов.
В годы перед полномасштабным вторжением Олег преподавал кикбоксинг и воспитывал чемпионов Украины.
"Если не я, то кто?" – с такими словами Олег Новиков встал на защиту Родины в апреле 2022-го. Воевал на Сумском, Донецком и Запорожском направлениях", – говорится в некрологе Спортивного комитета Украины.
Похоронен Олег Викторович в Ирпене на Алее Славы.
Как сообщал OBOZ.UA, в августе прошлого года на войне против российских оккупантов погиб призер чемпионата и победитель Кубка Украины-2015 по каратэ и тренер в этом виде спорта Сергей Березняк. Жизнь защитника Украины оборвалась во время выполнения боевого задания на фронте.
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