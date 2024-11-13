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Ушел добровольцем на фронт. Российские оккупанты убили украинского чемпиона мира по каратэ

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
20,4 т.
Ушел добровольцем на фронт. Российские оккупанты убили украинского чемпиона мира по каратэ

Чемпион мира по контактному каратэ Олег Новиков погиб на войне против российских оккупантов. Уроженцу Луганщины, который более 30 лет жил в Ирпене, был убит в бою 1 ноября 2024 года около н.п. Преображенка на Запорожье.

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Ушел добровольцем на фронт. Российские оккупанты убили украинского чемпиона мира по каратэ

Свой главный титул Новиков добыл в 22 года, став мастером спорта международного класса. После обучения в Государственном налоговом университете работал в департаменте налоговой полиции в Киеве и одновременно тренировал спортсменов.

Ушел добровольцем на фронт. Российские оккупанты убили украинского чемпиона мира по каратэ

В годы перед полномасштабным вторжением Олег преподавал кикбоксинг и воспитывал чемпионов Украины.

"Если не я, то кто?" – с такими словами Олег Новиков встал на защиту Родины в апреле 2022-го. Воевал на Сумском, Донецком и Запорожском направлениях", – говорится в некрологе Спортивного комитета Украины.

Ушел добровольцем на фронт. Российские оккупанты убили украинского чемпиона мира по каратэ

Похоронен Олег Викторович в Ирпене на Алее Славы.

Ушел добровольцем на фронт. Российские оккупанты убили украинского чемпиона мира по каратэ

Как сообщал OBOZ.UA, в августе прошлого года на войне против российских оккупантов погиб призер чемпионата и победитель Кубка Украины-2015 по каратэ и тренер в этом виде спорта Сергей Березняк. Жизнь защитника Украины оборвалась во время выполнения боевого задания на фронте.

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