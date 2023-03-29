"Усатая слуга". Песков стал посмешищем в сети, комментируя решение МОК
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет бороться за интересы своих атлетов и взаимодействовать с Международным олимпийским комитетом (МОК). По словам Пескова, рекомендации МОК являются недопустимыми, так как содержат "элементы дискриминации".
"Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и, конечно же, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов", – отметил глава пресс-службы Кремля в интервью r-sport.
Такие пафосные слова Пескова вызвали бурную реакцию у российских болельщиков.
"Как-то уже надоели эти патриоты с недвижимостью и гражданствами в странах НАТО. У Пескова детки граждане Великобритании и Франции, чего он там собрался отстаивать? Лучше бы изучил реки и каналы такой прекрасной страны как Голландия, пригодится", – отмечают пользователи.
Другие возмущаются, что российские чиновники сначала похоронили их будущее, а потом будем отстаивать их интересы.
"Сначала похоронили их будущее, а потом будем отстаивать их интересы. Усы себе не изменяют!" - пишут юзеры.
Многие уверены, что верить Пескову - это последнее, что стоит делать в стране.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта МОК выпустил новое заявление по ситуации с баном спортсменов из России на международной арене. Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских атлетов, но только тех, кто не поддержал "СВО".
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