Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет бороться за интересы своих атлетов и взаимодействовать с Международным олимпийским комитетом (МОК). По словам Пескова, рекомендации МОК являются недопустимыми, так как содержат "элементы дискриминации".

Видео дня

"Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и, конечно же, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов", – отметил глава пресс-службы Кремля в интервью r-sport.

Такие пафосные слова Пескова вызвали бурную реакцию у российских болельщиков.

"Как-то уже надоели эти патриоты с недвижимостью и гражданствами в странах НАТО. У Пескова детки граждане Великобритании и Франции, чего он там собрался отстаивать? Лучше бы изучил реки и каналы такой прекрасной страны как Голландия, пригодится", – отмечают пользователи.

Другие возмущаются, что российские чиновники сначала похоронили их будущее, а потом будем отстаивать их интересы.

"Сначала похоронили их будущее, а потом будем отстаивать их интересы. Усы себе не изменяют!" - пишут юзеры.

Многие уверены, что верить Пескову - это последнее, что стоит делать в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта МОК выпустил новое заявление по ситуации с баном спортсменов из России на международной арене. Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских атлетов, но только тех, кто не поддержал "СВО".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!