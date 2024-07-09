Уровень конкуренции зашкаливал: украинский дрифтер Алексей Головня возглавил рейтинг Чемпионата Польши
В минувшие выходные, 6-7 июля, под Варшавой прошел второй раунд Чемпионата Польши по Дрифтингу, где украинский спортсмен Алексей Головня одержал победу. Он после двух раундов возглавляет личный зачет чемпионата.
DMP – это самая престижная серия соревнований в Польше. В Чемпионате принимают участие 6 водителей Чемпионата Европы Drift Masters, а это значит, что уровень конкуренции зашкаливает.
"Борьба дается не просто, ведь почти все участники мне не знакомы, не известен стиль и уровень навыков каждого, а значит, приходится быстро приспосабливаться к неизвестным условиям. Концентрация на максимальном уровне", – поделился впечатлениями Алексей.
Первый раунд состоялся месяц назад на автодроме Кельц, где Алексей занял второе место, хотя все зрители и соперник были удивлены таким решением судей. Во втором раунде, на трассе Сломчин, украинец взял реванш и одержал заслуженную победу.
Пока Алексей Головня занимает первую ленту личного зачета Чемпионата Польши. Впереди еще 2 раунда и украинец решительно настроен бороться за титул Чемпиона.