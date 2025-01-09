Английский регбийный клуб "Глостер" запретил использовать российский флаг на форме своего легионера Кирилла Готовцева в соответствии с санкциями Мировой федерации регби (World Rugby), из-за войны в Украине. Готовцев выступает за "Глостер" с 2021 года. В сезоне 2023/24 провел 12 матчей в чемпионате Англии и семь в Кубке вызова.

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Руководство команды заявило, что осознает возможные последствия использования российского флага на форме игрока и приносит извинения за возможные обиды. При этом подчеркивается, что чемпион России-2015 сотрудничает с международными регбийными организациями и соблюдает все установленные ограничения.

Решение оставить форму без флага России вызвало настоящую истерику со стороны депутата Госдумы Дмитрия Свищева. Он назвал действия клуба дискриминацией и выразил сомнения в том, что 37-летний тульчанин добровольно согласился с этим решением.

"Русофобия никуда не делась, наши спортсмены снова страдают ни за что. Мне искренне жаль, что до сих пор так происходит", – заявил Свищев в интервью "Матч ТВ".

В то же время Gloucester Rugby заверил, что впредь никакие флаги не будут использоваться на форме команды в матчах текущего сезона, чтобы избежать дальнейших споров.

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