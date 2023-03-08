Уникальная украинская рекордсменка навсегда сбежала в Россию: тут перспектива, развитие и добрые люди. Хочется быть на них похожей

31-летняя бывшая украинская теннисистка Татьяна Воротилина уехала жить в Россию, сняв об этом восхищенное видео. Спортсменка в 2015 году попала в страшную аварию в Тайланде, когда ее на скутере сбил грузовик, из-за чего она лишилась правой ноги.

Видео дня

Пребывание Тани в двух тайских клиниках обошлось тогда в 40 тысяч долларов. Такую сумму собрали неравнодушные украинцы в соцсетях после просьбы о помощи.

После трагедии Воротилина жила в Киеве, где работала и бегала марафоны. В 2019-м во время одного из таких забегов девушка установила уникальный рекорд. Она стала первой в стране, кто с протезом пробежал дистанцию в 42 км за 5 часов и 22 минуты.

Последние годы Воротилина жила в Одессе. После начала полномасштабного вторжения она и с мужем уехала в Черногорию, а оттуда в Россию.

В своем видео новоиспеченная россиянка назвала основные причины переезда в РФ.

"Потому что люди здесь очень добрые и отзывчивые. Такие, на которых хочется быть похожей. Такие, с которыми хочется быть рядом, хочется ощущать себя частью этих людей, частью этого сообщества. А еще потому, что тут есть возможности, перспективы и развитие. Меня тут ценят как специалиста, предлагают очень интересное сотрудничество. Потому что здесь медицина и протезирование и я зависима от этого. Потому что это огромная страна, где всегда есть куда поехать и что посмотреть. У меня отец русский, так что я русская", – сказала Татьяна.

Отвечая в комментария на вопрос о том, что изменилось, что она решила уехать из Украины, Воротилина заявила, что "в Украине вылезли отовсюду люди, желавшие ей смерти".

"Мне угрожали расправой. Потому и уехала. Но пока была в Черногории украинцам тоже не нравилось. Они очень волновались что я пользуюсь украинским паспортом. И требование, чтобы уехала в Россию. Вот я и уехала", – сказала спортсменка.

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