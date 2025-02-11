Уникальная украинская чемпионка мира осуждена на 12 лет с конфискацией за помощь России

Бывшую украинскую спортсменку из Крыма заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за пособничество России (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), сообщает Офис Генпрокурора Украины. Специальное досудебное расследование проводило Главное управление СБУ в АР Крым.

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Фамилия обвиняемой официально не называется, однако судя по всему это первая в истории Украины чемпионка мира по сумо в тяжелом весе, чемпионка Европы по сумо Ольга Давыдко, которая с 2016 года сбежала в сборную России.

В 2023 году она создала и возглавила волонтерское движение в Крыму, организовывая сбор средств на нужды российской армии. Закупленные дизельные генераторы, рации, тепловизоры и другие ресурсы направлялись в том числе российским военным, участвовавшим в боях против Украины, в частности в районе Бахмута. Отчеты о сборах 38-летняя Давыдко публиковала в Telegram и социальных сетях.

Кроме того, спортсменка активно выступала в пропагандистских медиа, распространяя пророссийские нарративы. Она публично призывала к поддержке армии РФ в ведении так называемой "специальной военной операции" и заявляла о необходимости "защиты Крыма" от Вооруженных сил Украины.

В 2012 году Ольга Давыдко принимала участие во втором сезоне телешоу "Взвешенные и счастливые" канала СТБ, где со стартового веса 186 кг похудела почти на 100 кг.

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