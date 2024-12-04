Умерла выдающаяся украинская тренерка по художественной гимнастике

Во Львове умерла Елена Ересько – заслуженная тренерка Украины по художественной гимнастике, директор КДЮСШ им. Дмитрий Сидорук (2010–2023) и судья национальной категории, сообщается в Facebook отделения НОК Украины во Львовской области. Выдающейся специалистке было 63 года. Причины смерти не называются.

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За свою карьеру она воспитала сотни спортсменок, которые достигали высоких результатов и представляли Украину на международных соревнованиях. Ее талант, преданность спорту и мудрость оставили глубокий след в сердцах учеников и коллег.

Олимпийское сообщество Львовщины выразило соболезнования семье, близким и воспитанникам Елены Ересько, отметив, что память о ней как о профессионале и наставнице будет жить долго.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 августа известная украинская гандболистка Ирина Глибко умерла на 35-м году жизни. Двукратная чемпионка Румынии в составе "КСМ Бухарест" (2015) и "Вилчи" (2019) скончалась от рака молочной железы.

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