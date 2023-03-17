Умер за 20 минут до матча: в чемпионате Украины по гандболу произошла смертельна трагедия

Главный тренер гандбольного клуба "Одесса" Михаил Щукин скоропостижно скончался за несколько минут до старта матча своей команды в украинской Суперлиге. Специалист, которому 4 марта исполнилось 64 года, почувствовал себя плохо прямо во время разминки подопечных перед игрой с киевским "ЦСКА-ШВСМ".

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Об этом информирует официальный сайт Федерации гандбола Украины. Врачи и сотрудники МЧС, которые находились на арене в Одессе, пытались спасти Щукина, но сделать этого не смогли.

"За двадцать минут до начала матча чемпионата украинской Суперлиги в спортивном зале Национального университета "Одесская политехника", когда игроки уже разминались на площадке, стало плохо главному тренеру команды "Одесса" Михаилу Щукину. Присутствовавшие на игре медики и работники МЧС пытались оказать всю помощь, но спасти жизнь Михаила Алексеевича не удалось", – говорится в сообщении.

При Щукине одесситы выиграли Высшую лигу, доходили до финала Кубка Украины, а также дебютировали в еврокубках. Кроме того, он привел команду к первым в истории наградам Суперлиги. Отметим, что матч "Одессы" и армейцев завершился победой хозяев паркета – 34:32.

OBOZREVATEL выражает соболезнования родным, близким и друзьям Михаила Щукина.

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