Умер рекордсмен и первый чемпион независимой Украины по легкой атлетике

28 марта 2025 года на 50-м году жизни ушел из жизни прославленный украинский легкоатлет Геннадий Горбенко, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины. Причины трагедии не указываются. Горбенко стал первым чемпионом мира среди юниоров в истории независимости нашей страны, выигрывал "золото" на Всемирной Универсиаде и выходил в финал Олимпийских игр.

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Церемония прощания с Геннадием Анатольевичем состоится 31 марта в 12:00 в Свято-Иоанно-Богословском храме в городе Подгородное (Центральная улица, 43).

OBOZ.UA и ФЛАУ выражают соболезнования родным, друзьям и всем, кто знал спортсмена.

"Его достижения и преданность спорту навсегда останутся в истории украинской лёгкой атлетики", – говорится в некрологе.

Для справки: Геннадий Горбенко – специализировался на беге с барьерами и спринтерских дистанциях. В составе национальной сборной выступал в 1994–2003 годах, добившись значительных успехов на международной арене.

Горбенко родился 22 сентября 1975 года и занимался лёгкой атлетикой в Днепропетровске, представляя спортивное общество "Динамо" и Вооружённые силы Украины. Уже в 1994 году он громко заявил о себе, выиграв золото на юниорском чемпионате мира в Лиссабоне в беге на 400 метров с барьерами. В том же году впервые стал чемпионом Украины в этой дисциплине.

На протяжении своей карьеры он неоднократно подтверждал статус одного из лучших барьеристов страны. В 1995 году Горбенко защитил национальный титул и выступил на чемпионате мира в Гётеборге. В 1999 году он начал свою семилетнюю серию побед на чемпионатах Украины, став доминирующим бегуном в своей дисциплине. В том же году завоевал серебро на Всемирных военных играх в Загребе в эстафете 4 × 100 метров.

Пиком карьеры стали Олимпийские игры 2000 года в Сиднее. В беге на 400 метров с барьерами Горбенко вышел в финал, где занял восьмое место, а в полуфинале установил личный рекорд – 48,40 секунды. В эстафете 4 × 400 метров вместе с Александром Кайдашом, Романом Воронько и Евгением Зюковым он помог установить национальный рекорд Украины (3:02,68), хотя этот результат не позволил команде пройти в финал.

В дальнейшем спортсмен продолжил выступления на международных соревнованиях. В 2001 году он участвовал в чемпионате мира в Эдмонтоне, но не сумел пройти дальше первого круга. В 2003 году на Универсиаде в Тэгу он завоевал "золото" в эстафете 4 × 400 метров и стал пятым в беге на 400 метров с барьерами.

Завершив карьеру в 2006 году, Геннадий Горбенко остался в истории украинской лёгкой атлетики как один из лучших барьеристов страны.

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