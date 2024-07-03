'Украли мечту просто потому, что русский': чемпион ОИ из РФ пожаловался на отстранение от Олимпиады-2024

Российский тхэквондист Максим Храмцов возмутился недопуском на Олимпийские игры 2024 года в Париже. 26-летний спортсмен, который выигрывал "золото" в Токио-2020, сделал вид, что не понимает причин санкций, хотя при этом не скрывает отношения к министерству оборону страны-агрессорки.

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Об этом Храмицов заявил в интервью порталу Sports.ru. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы назвал это решение Международного олимпийского комитета (МОК) дискриминацией по национальному признаку и обвинил организацию в том, что она украла у него мечту выступить на Играх.

"Я не понимаю, как можно отстранить спортсмена просто потому, что он русский. Как лишать мечты из-за паспорта? Я шел к этому всю жизнь. И заслуженно отобрался на эту Олимпиаду. На квалификационном турнире в финале мне в первом раунде сломали челюсть и отправили в глубокий нокдаун… Но я так хотел, что сумел собраться, вытащил второй и третий раунды – и победил. Вот так мне досталась олимпийская лицензия. А потом ее хлоп – и забрали. Просто так", – отметился лицемерием Храмцов.

Ранее сборная России по дзюдо в полном составе отказалась участвовать в Олимпийских играх в Париже после недопуска на соревнования главных звезд команды.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал воинственным решение МОК не пустить на ОИ-2024 лидеров сборной РФ в этом виде спорта.

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