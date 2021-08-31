С Украиной произошел вопиющий инцидент на Паралимпиаде-2020

Граждане Малайзии устроили атаку на страницу Национального паралимпийского комитета Украины в Twitter, Facebook и Instagram, на телеканал Equalympic, а также на страницу Министерства молодежи и спорта Украины. Причиной агрессии стала дисквалификация малазийского легкоатлета Мухаммада Зияду Золкефли, который выиграл "золото" в секторе для толкания ядра на Паралимпиаде-2020.

Как сообщила на своей странице в Facebook член наблюдательного совета НСТУ в сфере защиты прав лиц с особыми потребностями Наталья Гарач, под каждым постом украинцев в соцсетях появляются оскорбительные сообщения в адрес нашей страны.

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Гарач объяснила, что малазийские толкатели ядра в категории F20 (проблемы в умственном развити), не успели вовремя подойти к первому колруму (зона ожидания) 31 августа, на соревнованиях Паралимпийских игр по легкой атлетике.

По правилам, если спортсмен опаздывает в установленное время, организаторы имеют полное право не допустить к соревнованиям. В противном случае атлет будет допущен к старту "под протестом", и по окончанию выступления будет принято решение о судьбе результата. Либо дисквалификация, либо он (результат) будет засчитан.

Украина вместе с Грецией подала протест на трех спортсменов из Малайзии, Эквадора и Австралии, не успевших в положенный срок появится в первом колруме. Этот было сделано нашей страной еще до старта выступлений в секторе по толканию ядра.

Они знали, что будут выступать под протестом. И дисквалификация не была для них сюрпризом.

"Нам обидно получать шквал негатива от Малайзии за действия, которые мы не совершали. Обращаемся к IPC (Международный паралимпийский комитет), с просьбой обратить внимание на этот вопиющий инцидент и квалифицировать его как признак неспортивного поведения страны-участницы Паралимпиады-2020", – отметила Гарач.

Напомним, что украинский толкатель ядра Максим Коваль завоевал "золото" Паралимпиады, установив мировой рекорд с результатом 17,34 м. Вторым стал другой украинец Александр Яровой. Его результат - 17,30 м. Изначально победителем был обьявлен Золкефли (17,94 м).

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 31 августа, украинские спортсмены завоевали два "серебра" в легкой атлетике и велоспорте и множество наград в плавании, включая два "золота", одно из которых было добыто с мировым рекордом.