Украину не поддержали: принято решение о допуске России на Паралимпиаду-2024

Российские спортсмены смогут выступить на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Атлетов из страны-агрессора допустили до соревнований в нейтральном статусе – без национальных флага и гимна.

Соответствующее решение было принято на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК), говорится на официальном сайте организации. Отмечается, что решение касается только индивидуальных видов спорта, а в командных соревнованиях на Параиграх в Париже россияне не выступят.

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При этом генассамблея МПК продлила до 2025 года частичное приостановление членства России в организации. В то же время не было поддержано предложение Украины полностью исключить страну-агрессора из состава МПК. 74 голоса подано против, а 65 – в пользу нашей инициативы.

Кроме Паралимпийских игр, россияне смогут выступать на чемпионатах мира и Европы, однако организовывать соревнования и принимать их на своей территории РФ не сможет.

Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков испугался "вечного" отстранения спортсменов из РФ от международных стартов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с критикой Украины высказался об участии России и Беларуси на ОИ-2024.

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