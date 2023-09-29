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Украину не поддержали: принято решение о допуске России на Паралимпиаду-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
1,4 т.
Украину не поддержали: принято решение о допуске России на Паралимпиаду-2024

Российские спортсмены смогут выступить на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Атлетов из страны-агрессора допустили до соревнований в нейтральном статусе – без национальных флага и гимна.

Соответствующее решение было принято на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК), говорится на официальном сайте организации. Отмечается, что решение касается только индивидуальных видов спорта, а в командных соревнованиях на Параиграх в Париже россияне не выступят.

Украину не поддержали: принято решение о допуске России на Паралимпиаду-2024
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Украину не поддержали: принято решение о допуске России на Паралимпиаду-2024

При этом генассамблея МПК продлила до 2025 года частичное приостановление членства России в организации. В то же время не было поддержано предложение Украины полностью исключить страну-агрессора из состава МПК. 74 голоса подано против, а 65 – в пользу нашей инициативы.

Кроме Паралимпийских игр, россияне смогут выступать на чемпионатах мира и Европы, однако организовывать соревнования и принимать их на своей территории РФ не сможет.

Украину не поддержали: принято решение о допуске России на Паралимпиаду-2024
Украину не поддержали: принято решение о допуске России на Паралимпиаду-2024

Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков испугался "вечного" отстранения спортсменов из РФ от международных стартов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с критикой Украины высказался об участии России и Беларуси на ОИ-2024.

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