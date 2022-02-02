Украину могли лишить своего флага на Олимпийских играх
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что существовала угроза, что на Олимпийских играх наша команда будет выступать без своего национального флага. Неприятный момент случился после того, как в октябре 2021 года Украину обвинили в махинациях с допингом в спорте. Однако, поскольку нарушения оказались не очень серьезными, сурового наказания не последовало.
Об этом 50-летний чиновник сообщил в комментарии сайту Tribuna.com.
"Мы сейчас полностью сотрудничаем с WADA [антидопинговым агентством]. Провели свой аудит, открыли все для WADA, предоставили все письма и информацию, которую они спрашивали, когда это взорвалось.
Были моменты, когда нас могли лишить права выступать под нашим флагом. Если бы комиссия WADA нашла больше нарушений, Украину могли дисквалифицировать, как Россию. Но с самого начала было понятно, что украинский кейс полностью отличается от российского. Наши с WADA действия обеспечили отсутствие последствий для украинских спортсменов по результатам расследования", – заявил Гутцайт.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Украину на них представят 45 спортсменов.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта отреагировал на допинг-скандал в Украине: "Накажем жестко".
В декабре украинский биатлонист попался на употреблении допинга.