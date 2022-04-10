В оккупированном Россией городе провели турнир в поддержку Украины

В оккупированном россиянами городе Голая Пристань в Херсонской области состоялся турнир по мини-футболу, сообщает в Facebook бывшая легкоатлетка, а ныне депутат Ольга Саладуха. Соревнование прошло под украинскими флагами и под лозунгом "Голая Пристань – это Украина!"

Саладуха сакцентировала внимание, что это еще одно доказательство силы спорта, которое не может быть вне политики, когда враг напала на нашу Родину.

"Во время больших спортивных соревнований после победы поднимается украинское знамя и мы все чувствуем гордость за свою страну. Но сегодня эти люди в небольшом городке заслуживают такой же славы и уважения. Потому что они не боятся сказать правду в лицо оккупантов и силой спорта демонстрируют свое моральное превосходство над агрессором", - добавила Саладуха.

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Ольга поблагодарила всех за их гражданскую позицию, отметив, что наша страна помнит о них и обязательно освободит от рашистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный в прошлом винницкий легкоатлет Анатолий Зерук в 55 лет погиб в боях за Олешки (Херсонская область). В 2019 году Зерук вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Был в должности штаб-сержанта.

Уроженец Житомирщины, Зерук с 1993 года участвовал в чемпионатах Украины по легкой атлетике.