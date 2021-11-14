Украинцы первыми в мире покорили недосягаемую вершину в Гималаях на высоте 7 555 м. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Другие виды спорта
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Украинцы первыми в мире покорили недосягаемую вершину в Гималаях на высоте 7 555 м. Фото

Украинские альпинисты смогли первыми в мире покорить вершину Аннапурна III в Непальских Гималаях. Она расположена на высоте 7 555 м в ущелье Seti Kola.

Об этом сообщается на странице Федерации альпинизма и скалолазания Украины в Facebook. До этого подняться на такую высоту не могли семь мировых экспедиций (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Украинцы готовились к экспедиции два года.

В составе нашей экспедиции были Никита Балабанов, Вячеслав Полежайко и Михаил Фомин.

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Участники экспедиции .

Альпинисты готовились два года – они проводили разведку района и предпринимали попытку восхождения в 2019 году. Сама экспедиция длилась полтора месяца.

Украинцы стали первыми, кто покорил высоту в 7 555 м.

Отмечается, что этот маршрут является сверхсложным из-за сложного рельефа, льдов и снега, сложнопрогнозируемых погодных условий, огромного перепада высот и многих других факторов.

Украинцы первыми в мире покорили вершину Аннапурна III .
Восхождение на вершину Аннапурна III .

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае украинские альпинисты застряли в Непале во время установления рекорда по покорению 14 гор-восьмитысячников.

Украина