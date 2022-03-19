Украинцы никогда не сдаются. Магучих вынудила арену в пророссийском Белграде слушать гимн Украины

Заполненные арены спорткомплекса в Белграде были вынуждены слушать гимн Украины в честь прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Наша соотечественница, прыгнув на 202 см выиграла чемпионат мира в закрытом помещении.

Отметим, что эта страна, в которой проходит континентальное первенство, была всегда настроена пророссийски. В прошлом году в парламенте Сербии заявили, что никогда не введут санкции против "друга и партнера" России и поблагодарили Москву за поддержку.

20-летняя днепрянка была вынуждена добираться в Белград на машине, проделав весь путь за три дня.

Комментируя свой успех Ярослава заявила, что посвящает победу всему украинскому народу, чтобы показать, что он самый сильный в мире.

Видео дня

"Я хочу показать, что украинцы сильные люди. Они никогда не сдаются. Наши военные защищают нашу страну дома, а я защищаю свою страну на стадионе. Перед началом соревнований я всеми мыслями была дома, где происходит много ужасного. Я даже сперва сомневалась, что вообще смогу прыгать, но мой тренер сказал, что я должна выйти и выступить в той форме, в которой я была до начала российского вторжения", – сказала Магучих.

Отметим, что Магучих на второй день вторжения войск России в нашу страну высказалась о ситуации в Украине. У себя в Instagram спортсменка разместила пост, сопроводив его фотографией с Олимпиады-2020 в Токио. ​

​

Как сообщал OBOZREVATEL, в Токио во время Олимпийских игр Ярослава и россиянка Мария Ласицкене сфотографировались вместе после выступлений в секторе для прыжков в высоту.

Этот кадр вызвал возмущение в соцсетях.

В Министерстве обороны Украины заявили, что провели с Ярославой беседу на эту тему.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!