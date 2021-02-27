Украинскому клубу присудили техническую победу над действующим обладателем Лиги чемпионов по гандболу

Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) вынесла вердикт по матчам этого сезона, которые не были сыграны в мужской Лиге чемпионов ЕГФ и мужской Лиге Европы ЕГФ.

10 февраля 2021 года встреча гандбольной Лиги чемпионов между украинским "Мотором" и "Килем" был перенесен на неопределенное время из-за случаев коронавируса в составе немецкой команды.

ЕГФ приняла решение присудить клубу из Запорожья техническую победу 10:0. Первый матч между "Мотором" и "Килем" завершился поражением наших гандболистов – 23:34.

"Это решение последовало за проведенной оценкой несыгранных матчей Лиги чемпионов ЕГФ и Женской лиги Европы ЕГФ. Отдел соревнований Федерации оценивает матчи, которые не могли быть сыграны и перенесены. Затем новые результаты вносятся в таблицу соответствующего соревнования", – говорится в сообщении пресс-службы ЕГФ.

Зимой 2020 года "Киль" победил "Барселону" в финале Лиги чемпионов.

Обновленная таблица группы B выглядит следующим образом:

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