Украинскому клубу присудили техническую победу над действующим обладателем Лиги чемпионов по гандболу

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
5,9 т.
ГК Мотор

Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) вынесла вердикт по матчам этого сезона, которые не были сыграны в мужской Лиге чемпионов ЕГФ и мужской Лиге Европы ЕГФ.

10 февраля 2021 года встреча гандбольной Лиги чемпионов между украинским "Мотором" и "Килем" был перенесен на неопределенное время из-за случаев коронавируса в составе немецкой команды.

ЕГФ приняла решение присудить клубу из Запорожья техническую победу 10:0. Первый матч между "Мотором" и "Килем" завершился поражением наших гандболистов – 23:34.

"Это решение последовало за проведенной оценкой несыгранных матчей Лиги чемпионов ЕГФ и Женской лиги Европы ЕГФ. Отдел соревнований Федерации оценивает матчи, которые не могли быть сыграны и перенесены. Затем новые результаты вносятся в таблицу соответствующего соревнования", – говорится в сообщении пресс-службы ЕГФ.

Зимой 2020 года "Киль" победил "Барселону" в финале Лиги чемпионов.

Обновленная таблица группы B выглядит следующим образом:

Турнирная таблица

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская гандболистка Мария Сухая произвела настоящий фурор в сети, очаровав своей красотой.

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