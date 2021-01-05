Украинского олимпийского чемпиона отстранили от соревнований

Международная федерация гимнастики (FIG) временно отстранила от соревнований украинского олимпийского чемпиона Олега Верняева.

Как сообщает издание NBC Sports, представитель организации не стал уточнять причину дисквалификации, заявив, что "она будет действовать до окончания процедуры, которая сейчас проводится по отношению к спортсмену". Он также сказал, что в федерации не будут коментировать эту ситуацию, пока не станут известны все обстоятельства дела.

Информагентству не удалось связаться с Верняевым и Украинской федерацией гимнастики, чтобы узнать причину такого решения.

На официальном сайте FIG украинец числится дисквалифицированным как минимум с конца декабря 2020 года.

Верняева отстранили от соревнований FIG

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро наш соотечественник взял "золото" на брусьях и "серебро" в абсолютном первенстве. На его счету также шесть титулов чемпиона Европы, одна победа на чемпионате мира и три – на Европейских играх.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верняев побоялся обижать Россию, говоря о войне на Донбассе, и вызвал недовольство в сети.