Готовился уйти из спорта: кто такой 10-кратный паралимпийский чемпион из Украины Крипак

Украинский паралимпиец Максим Крипак просто разрывает соперников на дорожках Токио-2020. 26-летний пловец из Харькова уже стал пятикратным чемпионом в Японии, где всего на его счету семь медалей. А по сумме двух Паралимпиад у Максима уже 10 золотых наград! Но путь к этим победам у парня было очень непростым.

OBOZREVATEL собрал самые интересные факты из жизни украинского пловца.

"Пальчик отрезали"

У Максима с рождения аномальное развитие правой нижней конечности – правая нога короче левой, ограничена подвижность стопы и нет пальца. В шесть лет врачи посоветовали мальчику заняться плаванием, чтобы не усугублялись еще и проблемы с позвоночником. С тех пор каждое утро родители будили Максима в 6:00 утра, чтобы уже в 6:45 быть в бассейне.

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Родители Крипака хотели, чтобы сын не чувствовал себя особенным и жил обычной жизнью, поэтому долгое время скрывали от мальчика, что он – инвалид детства. Они придумали историю, что еще маленьким Максим получил травму и пришлось отрезать пальчик.

Тем временем Крипак оказался очень способным пловцом. Он успешно выступал вместе со здоровыми спортсменами, становился призером чемпионатов Украины, ездил на молодежные чемпионаты Европы. Позже Максим признался, что не стал бы тем, кем стал, если бы жалел себя.

Война за бассейн в Харькове

Но со временем Крипаку становилось все сложнее соревноваться со здоровыми соперниками – не хватало отталкивания и могли дисквалифицировать из-за того, что неправильно разворачивал ногу. Как признавался Максим, у него соскакивали позвонки, зажимались нервы, было больно нагнуться, сидеть. Карьера пошла на спад, и он думал заканчивать с профессиональным спортом.

И тогда родители предложили Максиму все-таки попробовать себя в инваспорте. Хотя раньше были против. Но тут палки в колеса пловцу начали ставить бывшие тренеры, которые были недовольны его переходом в паралимпийский спорт. Крипака отчислили из спортивной школы и запретили тренироваться в харьковском бассейне, который они арендовали. Мол, инвалидам здесь не место.

Вспыхнул скандал. И это все произошло за полгода до Паралимпиады-2016 в Рио. Максиму ничего не оставалось, кроме как купить абонемент в бассейн и тренироваться. Но все было не зря. В Бразилии 21-летний харьковчанин стал сенсацией. Он начал собирать золото с 50-метровки кролем и дошел до пятикратного паралимпийского чемпиона при трех серебряных наградах и трех мировых рекордах.

"Мотивация была сумасшедшая. У меня была вера, что все возможно. Думал, что будут медали, но чуть меньше", – признался после Игр Максим.

Также спортсмен отмечал, что было очень страшно! Перед награждением нервничал больше, чем перед заплывом и старался глубоко дышать. И никак не мог адаптироваться к разнице в часовых поясах – перед вечерними заплывами хотелось то спасть, то кушать.

"С родителями я не общался. Мы договорились, что во время соревнований я с ними не выхожу на связь – они очень эмоциональные, и это очень легко может сбить меня с ног".

К Токио готовился в подвале

После Паралимпиады в Рио, по словам Крипака, жизнь поменялась в лучшую сторону: "Я доказал сам себе, что если идти до конца к своей мечте, ее можно осуществить. Появилось очень много друзей, связей", – рассказывал чемпион XSport.

Но останавливаться на достигнутом Крипак не собирался. Он безумно расстроился, когда Паралимпиаду-2020 перенесли на год и боялся, что ее совсем отменят. После того, как во время карантина закрыли бассейны, Максим занимался с тренером либо на летней площадке возле его дома, либо в подвале, где организовали небольшой тренажерный зал.

И хоть Максиму всего 26 лет, он уже задумывается о том, что будет делать по окончанию карьеры. Крипак хочет заниматься развитием плавания, и у него уже есть свежие идеи. Также рассказывал про помощь друзьям, которые занимаются производством здорового питания.