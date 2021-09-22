Украинский чемпион мира перенес два инфаркта и находится в реанимации

Победитель чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 1987 года Сергей Кирсанов находится в реанимации и нуждается в операции. 58-летнему уроженцу Севастополя, который последние 40 лет проживает в Херсоне, нужно шунтирование сердца.

Как сообщил в Facebook президент Федерации каноэ Украины Сергей Чернышев, на операцию необходимо было собрать 170 000 грн.

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По словам Чернышева Кирсанов перенес два инфаркта и сейчас находится в Киеве.

Позже у себя в Facebook супруга Сергея Федоровича Луиза написала, что необходимая сумма уже собрана.

Для справки:

Кирсанов в составе байдарки-четверки трижды побеждал на чемпионатах мира 1987, 1989 и 1990 годов. "Золотыми" для украинца стали заезды на 500 метров. Также в активе нашего соотечественника "серебро" Олимпиады-1988 года в Сеуле на дистанции 1000 метров.

Последние годы Сергей Кирсанов возглавлял отделение НОК Украины в Херсонской области. Работал тренером в местной школе высшего спортивного мастерства.

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