Белодед осталась без "золота". Что происходит на Олимпиаде 24 июля: все подробности онлайн

На Олимпийских играх в Токио стартовал первый соревновательный день. В субботу, 24 июля, спортсмены со всего мира разыграют 11 комплектов медалей. В пяти из них на награды будут претендовать и украинцы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям онлайн дня Олимпиады-2020.

Украина серьезно претендовала на медаль в пулевой стрельбе, но Павел Коростылев занял лишь 4-е место. 23-летний львовянин в решающем выстреле набрал 8,4 очка, что не позволило бороться за награду. В этой дисциплине еще один украинец Олег Омельчук не пробился в финал.

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В спортивной гимнастике завершилась вторая ротация квалификации. На финал претендуют Игорь Радивилов и Петр Рахнюк. После 2-го этапа Игорь в вольных упражнениях и кольцах занимает 7-е место. На параллельных брусьях Петр идет 5-м.

Украинка Дарья Белодед не смогла выйти в финал турнира по дзюдо в весовой категории до 48 кг. 20-летняя киевлянка в 1/2 финала проиграла с местной спортсменкой Фуна Тонаки.

Украинский дзюдоист Артем Лесюк остался без медали в весовой категории до 60 кг. За выход в утешительный "бронзовый" финал 24-летний киевлянин иппоном уступил Торнике Чакадуа (из Нидерландов).

Неудачно стартовали на ОИ-2020 и наши теннисистки. Элина Свитолина и Даяна Ястремская в паре в первом круге уступили французскому дуэту Ализе Корне/Фиона Ферро (Франция) 2-6, 4-6.

Украинец Анатолий Будяк финишировал 56-м в велогонке на 234 км. Отставание от победителя Ричарда Карапаза (Эквадор) составила 11 минут и 27 секунд. Всего финишировало 82 спортсмена.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны расписание и результаты футбольного турнира на Олимпиаде в Токио. Он стартовал еще до церемонии открытия Игр.

Сама церемония прошла в феерической торжественной атмосфере.