Виндсерфер Максим Оберемко был единственным украинским спортсменом, который принял участие во всех летних Олимпийских играх времен независимости – с 1996-го по 2012-й год. Однако после оккупации Крыма в 2014 году рекордсмен, который проживал в Евпатории, решил принять российское гражданство, получив статус предателя.

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Оберемко родился в Николаеве, однако вскоре его семья перебралась в Крым. Отец Максима работал тренером в секции парусного спорта в городе Саки, где начал заниматься виндсерфингом. Впоследствии он осел в Евпатории и продолжал тренироваться под руководством отца, Владимира Оберемко, и выступать в олимпийском классе парусных досок RS:X.

За время в сборной Украины Максим Оберемко принял участие в пяти Олимпиадах, показав лучший результат в 2008 году в Пекине –12 место. Но выигрывал парусный аналог ОИ – Мировые игры по парусному спорту в 2006 голу. Также украинец завоевывал первые места на Новогодней регате в испанском Кадисе, был первым на Кильской регате и бронзовым призером чемпионата Европы.

Однако после оккупации Крыма Россией в 2014 году Оберемко решил принять гражданство РФ, объясняя это нежеланием покидать полуостров. Хотя буквально перед Играми-2012 рассказывал в интервью, что патриотизм у него не на последнем месте.

Украинская федерация была против участия спортсмена в соревнованиях под "триколором", требуя компенсацию за подготовку виндсерфингиста. Но якобы нейтральный Международный олимпийский комитет в очередной раз пошел на уступки РФ и разрешил Оберемко принял участие в Олимпиаде в Рио-2016 с российским паспортом. На соревнованиях в Бразилии крымчанин стал 16-м.

После Олимпиады в Рио бывший украинец сменил класс RS:X на скоростной катамаран "Накра 17", где возраст не имеет такого большого влияния на результаты. Однако не сумел добиться прежних высот, не отобрался в сборную для участия в чемпионате мира-2018 года и уже не боролся за попадание на ОИ-2020 в Токио.

В итоге Оберемко стал тренером по виндсерфингу в школе "Крестовский остров" в Санкт-Петербурге, хотя в 2016-м рассказывал в интервью, что не готов поменять Крым на любой другой регион: "Уникальная география полуострова подходит для парусного спорта лучше всего, здесь потенциал огромный! А еще здесь мой дом".

Хотя официально о завершении карьеры не оглашал и продолжал время от времени участвовать в соревнованиях. Особенно в новом олимпийском классе iQFOIL – виндсерфинг с подводным крылом. Этот класс заменил RS:X на летних ОИ-2024 в Париже.

На первом чемпионате мира в iQFOIL в 2019 году Оберемко занял 27 место в общем зачете и неожиданное третье в категории "мастерс" – аналог ветеранов. "Надеялся, это никогда не произойдет", – пошутил тогда спортсмен.

После начала полномасштабной войны в Украине Максим Оберемко никак не отреагировал на зверства России. Однако в 2023 году школа "Крестовский остров" уже не поздравляла своего тренера с днем рождения, что может говорить об уходе наставника.

Исходя из публикаций в социальных сетях, большую часть года Оберемко проводит за границей и является редким гостем, как в РФ, так и в любимом Крыму. Тем не менее оставался руководителем класса iQFOIL в России.

Бывший украинец в свои 45 лет помогает тренироваться виндсерфингистам из разных стран, в частности, был отмечен членом команды швейцарки Манон Бергер. Вместе они готовились к Олимпиаде-2024 буквально в декабре 2022-го на Кипре. А затем вместе ездили на соревнования в феврале 2023 года.

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