Украинский призер ОИ-2020 рассказал, как его карьера пошла в гору после удара молнии

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Игорь Рейзлин признался, что его карьера круто изменилась после инцидента, который чуть не закончился трагедией. Украинец рассказал, что в 2017 году в него попала молния.

В интервью изданию XSPORT наш соотечественник вспомнил, как стоял с телефоном в руках во время дождя, когда разряд неожиданно попал в дерево, стоявшее возле него. После этого он поехал на соревнования и впервые за 8 лет занял призовое место.

"В 2017 году я впервые с 2009 года попал на этапе Кубка мира в призы. И где-то за полторы недели до этих соревнований я поехал с друзьями поиграть в футбол. Там дождик шел, я стоял под деревом с телефоном, ждал, пока ребята соберутся. В это время в дерево, которое в двух метрах от меня стояло, ударила молния. Меня, судя по всему, каким-то остаточным разрядом зацепило. Короче, я потерял сознание, прокусил язык насквозь. Потом еще себя дня четыре плохо чувствовал. А потом поехал на этап Кубка мира и попал в призы. И, собственно говоря, с этого момента карьера вверх пошла", – поделился воспоминаниями Рейзлин.

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Отметим, что до третьего места на Играх в Токио украинец выиграл "серебро" и "бронзу" на чемпионате мира 2019 года. Последняя его награда на тот момент была датирована 2010 годом – "серебро" в командной шпаге на первенстве Европы.

На ОИ-2020 Рейзлин выиграл для Украины первую в истории награду в фехтовании на шпагах.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Олимпиаде в столице Японии Украина завоевала 19 медалей и финишировала на 44-м месте в общем зачете.