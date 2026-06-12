«Украинские игроки в игре „ – “ входят в число лучших в мире»: объявлены главные достижения Федерации киберспорта Украины за год
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Национальная сборная Украины по киберспорту готовится к выступлению на Esports Nations Cup 2026, одном из крупнейших международных турниров среди национальных команд. За год Федерация киберспорта Украины (UESF) реформировала чемпионат страны, получила статус официального партнера соревнований и приступила к формированию сборных в девяти дисциплинах.
Обновленная команда UESF во главе с президентом Максимом Криппой приступила к работе 12 июня 2025 года. За это время федерация сосредоточилась на развитии национальных соревнований и подготовке украинских игроков к международным стартам.
Одним из главных проектов года стал обновленный Чемпионат Украины по Counter-Strike 2 и Dota 2. Турнир получил новый формат, четкую систему отбора и призовой фонд в размере 1 млн грн. В соревнованиях приняли участие более 1000 игроков и 200 команд со всей страны.
Важным достижением стало получение VRS-статуса от Valve. Благодаря этому результаты украинских турниров теперь учитываются в международном рейтинге команд и могут открывать путь к участию в мировых квалификациях. Еще одним знаковым шагом стало получение UESF статуса официального National Team Partner Esports Nations Cup 2026. Турнир, который состоится в ноябре 2026 года в Эр-Рияде, соберет представителей более 150 стран мира и станет одним из самых масштабных международных форумов национальных киберспортивных сборных.
"В течение года мы работали над тем, чтобы Украина была представлена на международной киберспортивной арене не только отдельными командами, а полноценной национальной сборной. И теперь у нас есть возможность показать силу украинского киберспорта миру. Уже сегодня наши игроки входят в число лучших в мире, а прямое приглашение сборной по Dota 2 на финальную стадию турнира подтверждает высокий уровень украинской школы киберспорта", — – отметил президент Федерации киберспорта Украины Максим Криппа.
Одним из главных успехов стала квалификация сборной Украины по Dota 2 в финальную стадию Esports Nations Cup без необходимости проходить отборочные матчи. Такое право команда получила благодаря 12-му месту в мировом рейтинге.
В состав сборной вошли игроки NAVI, которые в начале 2026 года стали финалистами престижного международного турнира BLAST Slam VI.
Параллельно UESF продолжала реализацию социальных проектов. В течение года более 600 ветеранов и ветеранок присоединились к "Играм ветеранов" в дисциплинах Counter-Strike 2, Dota 2 и EA Sports FC. Также федерация поддержала проведение CyberWarCup для военнослужащих и ветеранов и совместно с MK Foundation передала компьютерное оборудование реабилитационному центру TYTANOVI.
"Это был тяжелый, но продуктивный год. Год открытий, изменений и улучшений. Год, когда мы стали лучшей версией себя. Мы не только провели масштабный Чемпионат Украины, но и вернули нашу страну на международную киберспортивную арену. Впереди еще больше амбициозных задач: от выступления сборной на Esports Nations Cup до запуска образовательных программ и развития новых партнерств. Объединяем киберспортом и верой в лучшее будущее Украины", — – подытожил CEO UESF Андрей Грищенко.
Среди главных целей федерации на ближайшее время – проведение LAN-финала Чемпионата Украины, дебют национальной сборной на Esports Nations Cup в Саудовской Аравии, запуск образовательных программ и дальнейшее расширение международного сотрудничества.