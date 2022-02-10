Украинский горнолыжник показал второй результат в истории Олимпиад

Украинец Иван Ковбаснюк занял 14-е место в горнолыжной комбинации на Олимпийских игра-2022. Для нашей сборной этот результат является вторым в истории. Ранее только Николай Скрябин в 1998 году на Олимпиаде в японском Нагано выступил лучше, став 12-м в той же дисциплине.

Об этом пишет сайт "Суспільного". Представитель Закарпатья в первом виде программы, скоростном спуске ("даунхилле"), показал 21-е время.

В слаломе многие соперники не завершали дистанцию, некоторые не попадали в ворота, а Иван сумел добраться до финиша и оказался на 14-й итоговой позиции. Правда, его отставание от победителя, австрийца Йоханнеса Штрольца, составило 13 секунд.

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На Играх в Пекине результат Ковбаснюка вошел в топ-3 для представителей Украины. Лучше выступили лишь биатлонистки Юлия Джима и Ирина Петренко, которые в индивидуальной гонке заняли 10-е и 11-е места. После финиша Иван признался, что пожертвовал скоростью, чтобы благополучно доехать до финиша, и рад представлять нашу страну на таких крупных соревнованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские фристайлисты снялись с турнира Олимпиады, где имели хорошие шансы на медаль. Наши не выступят в лыжной акробатике командой.

Мы рассказывали, что произошло с украинской лыжницей в первой гонке Олимпиады-2022, которая финишировала в крови.