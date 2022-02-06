Украинский фигурист на ОИ-2022 вынудил российских журналистов выучить мову и назвал их "хайпожорами"

Украинский фигурист Иван Шмуратко дал повторное интервью журналистам российского телеканала "МатчТВ", в котором обвинил их в попытках словить шумиху на его позиции общаться исключительно на английском или украинском языке. Отказался Шмуратко говорить на русском и в этот раз, после чего журналист "МатчТВ" заявил, что готов беседовать с атлетом на мове.

Иван заявил, что уважает всех журналистов, и общается с ними, так как это часть работы спортсмена. Но ему очень неприятно, когда пресса не уважает его.

"Вы написали – "украинские фигуристы не говорят". Я этого не говорил. Я сказал, что я украинский фигурист. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец", – сказал наш соотечественник.

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Шмуратко добавил, что ему не использовать русский на Олимпиаде-2022 удобнее и приятнее.

"Я очень респектую людям, которые меня уважают, но когда я вижу в ответ просто хайпожорство… На мой взгляд, это было для того, чтобы на мне хайпануть", – подытожил 20-летний фигурист.

Шмуратко – один из шести представителей Украины в фигурном катании на Олимпиаде-2022 в Китае. Он должен был выступать в командном турнире, однако сдал позитивный тест на коронавирус.

31 января во время пресс-конференции Шумратко не стал отвечать на вопрос российских журналистов на русском языке. После тренировки киевлянин заговорил с представителями РФ на английском.

На это журналист "Матч ТВ" все равно спросил у Ивана на русском языке, какие рекомендации получила сборная Украины перед Олимпиадой в Китае.

В ответ Шмуратко сказал по-английски: "Всё, что я могу — это выполнять здесь свою работу".