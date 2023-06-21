Украинский фигурист-чемпион решил выступать за другую страну и уехал из Украины, несмотря на военное положение

Украинский фигурист Федор Кулиш будет выступать за сборную Латвии. Как сообщается на сайте УФФК 18-летний киевлянин уже уехал из Украины.

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Пресс-служба УФФК уточняет, что выезда Кулиша стал возможным из-за принятого Положения об откреплении спортсменов, дающее фигуристу право выступать за другую страну.

В соцетях болельщики отмечают, что Федор уже несколько месяцев выступает на внутренних соревнованиях под новым флагом, однако стать первым номером Латвии оценивают критично.

Отметим, что Кулиш является чемпионом открытого чемпионата Киевской области по фигурному катанию (2021). В этом же сезоне стал серебряным призером чемпионата Украины среди юниоров и обладателем "бронзы". взрослого национального первенства.

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