Украинский фехтовальщик жестко высказался о вылете с Олимпиады-2020

Украинский фехтовальщик Богдан Никишин назвал полностью проваленными для себя Олимпийские игры 2020 года в Токио. Спортсмен разочарован тем, что не смог побороться за высокие места.

Об этом сам Никишин заявил в комментарии изданию "Сегодня" после поражения сборной Украины от команды Китая в четвертьфинале турнира по фехтованию на шпаге. По словам Богдана, он практически не испытывает эмоций после этой неудачи.

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"Никаких эмоций. Проиграли. Полностью провалена Олимпиада в моем случае. Как в командных, так и личных соревнованиях. Результат более чем негативный. Пока никаких эмоций... Только жалость и грусть. Это первые минуты после поражения. Жизнь продолжается. Надо идти дальше", – сказал спортсмен.

Отметим, что Никишин в индивидуальном первенстве вылетел уже на стадии 1/8 финала. Он повторил провал лидера женской сборной Ольги Харлан.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская фехтовальщица Ольга Харлан выступила с откровенным заявлением после вылета с Олимпиады-2020. В то же время заслуженный тренер страны Олег Штурбабин раскритиковал спортсменку за ее выступление.