Украинский фехтовальщик жестко высказался о вылете с Олимпиады-2020

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
554
Украинский фехтовальщик жестко высказался о вылете с Олимпиады-2020

Украинский фехтовальщик Богдан Никишин назвал полностью проваленными для себя Олимпийские игры 2020 года в Токио. Спортсмен разочарован тем, что не смог побороться за высокие места.

Об этом сам Никишин заявил в комментарии изданию "Сегодня" после поражения сборной Украины от команды Китая в четвертьфинале турнира по фехтованию на шпаге. По словам Богдана, он практически не испытывает эмоций после этой неудачи.

Богдан Никишин неудачно выступил на Олимпиаде-2020.
Видео дня
Никишин назвал провальными Игры в Токио.

"Никаких эмоций. Проиграли. Полностью провалена Олимпиада в моем случае. Как в командных, так и личных соревнованиях. Результат более чем негативный. Пока никаких эмоций... Только жалость и грусть. Это первые минуты после поражения. Жизнь продолжается. Надо идти дальше", – сказал спортсмен.

Богдан Никишин в поединке.

Отметим, что Никишин в индивидуальном первенстве вылетел уже на стадии 1/8 финала. Он повторил провал лидера женской сборной Ольги Харлан.

Ольга Харлан
Календарь Олимпиады-2020.
Расписание Олимпиады-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская фехтовальщица Ольга Харлан выступила с откровенным заявлением после вылета с Олимпиады-2020. В то же время заслуженный тренер страны Олег Штурбабин раскритиковал спортсменку за ее выступление.

ЯпонияТокиоПлаваниеОлимпиада-2020Богдан Никишин