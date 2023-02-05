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Украинский фристайлист во время КМ в США обратился к американцам, упомянув танки Abrams. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Владимир Кушнир

Украинский лыжный акробат Владимир Кушнир эмоционально прокомментировал свое выступление на этапе Кубка мира в американском Дир Велли. После прыжка, ожидая оценок, Кушнир обратился к американцам со словами благодарности за военную помощь, которую они оказывают

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"Благодарю каждого американца и правительства США. Спасибо за Abrams – нам нужно больше, но мы так благодарны вам", – сказал Кушнир, показав брелок с тризубцем.

Отметим, что 19-летний уроженец Ривненщины является самым молодым членом сборной Украины по фристайлу. В Дир Велли Владимир установил личный рекорд, остановившись в шаге от подиума. С показателем 98,65 балла украинец занял четвертое место.

Украинский фристайлист во время КМ в США обратился к американцам, упомянув танки Abrams. Видео

Победы добыл другой украинец - Дмитрий Котовский.

Украинский фристайлист во время КМ в США обратился к американцам, упомянув танки Abrams. Видео

21-летний уроженец Ривного безупречно исполнил сверхсложный прыжок "Ураган", заработав 138.52 балла. Этот результат стал наивысшим показателем за всю историю украинской лыжной акробатики.

Украинский фристайлист во время КМ в США обратился к американцам, упомянув танки Abrams. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения конференции "Рамштайн" президент США Джо Байден объявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет о 31 единице боевых машин.

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