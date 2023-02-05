Украинский фристайлист во время КМ в США обратился к американцам, упомянув танки Abrams. Видео

Украинский лыжный акробат Владимир Кушнир эмоционально прокомментировал свое выступление на этапе Кубка мира в американском Дир Велли. После прыжка, ожидая оценок, Кушнир обратился к американцам со словами благодарности за военную помощь, которую они оказывают

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"Благодарю каждого американца и правительства США. Спасибо за Abrams – нам нужно больше, но мы так благодарны вам", – сказал Кушнир, показав брелок с тризубцем.

Отметим, что 19-летний уроженец Ривненщины является самым молодым членом сборной Украины по фристайлу. В Дир Велли Владимир установил личный рекорд, остановившись в шаге от подиума. С показателем 98,65 балла украинец занял четвертое место.

Победы добыл другой украинец - Дмитрий Котовский.

21-летний уроженец Ривного безупречно исполнил сверхсложный прыжок "Ураган", заработав 138.52 балла. Этот результат стал наивысшим показателем за всю историю украинской лыжной акробатики.

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения конференции "Рамштайн" президент США Джо Байден объявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет о 31 единице боевых машин.

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