Украинский чемпион поддержал россиянина Овечкина, считающего Путина своим президентом: что сделал один из лучших фигуристов страны

Один из лучших украинских фигуристов всех времен Вячеслав Загороднюк оказался поклонником российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего сейчас за "Вашингтон Кэпиталз". Чемпион Европы и призер мирового первенства изложил в социальных сетях фотографию с представителем РФ и своим сыном после очередного матча "столичных".

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В последнем матче "Вашингтона" Овечкин забросил свою 887 шайбу в НХЛ в ворота "Сан-Хосе", его команда уверенно победила со счетом 5:1, а до рекорда Уэйна Грецки ему осталось всего семь голов.

Вячеслав, судя по сообщению, также присутствовал на этом матче вместе с сыном, а после его окончания встретился с российским хоккеистом, а затем подписал совместное фото как "887 Go OV", отметив очередной точный бросок москвича и призвав его не останавливаться.

Напомним, что Овечкин после полномасштабного вторжения РФ в Украину высказался против войн во всем мире, однако назвал российского диктатора Владимира Путина "своим" президентом и никоим образом не осудил все зверства, которые совершают его соотечественники на территории соседнего государства.

Для Загороднюка, который после окончания карьеры уже много лет живет и работает тренером в США, это не первое фото с Овечкиным. Он поздравлял российского хоккеиста с Днем рождения в сентябре 2020-го и 2021-го и также выставлял в социальных сетях общие фотографии, что наталкивает на мысль, что украинец немного знаком с игроком НХЛ.

К тому же, бывший фигурист является большим поклонником хоккея, которым с детства занимался его сын Максим и даже побеждал со своей командой в одном из юношеских дивизионов. Да и сам Загороднюк знает, как держать клюшку и даже сам участвовал в некоторых любительских матчах.

Самое интересное, что Загороднюк поддержал свою родину в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в 2022 году – выкладывал фото в украинской форме, делал репосты фотографий и сообщений мировых звезд, вставших на сторону нашей страны, патриотически поздравлял с Пасхой и тому подобное. Однако не стал удалять из соцсетей фото с российскими фигуристками.

Но после поздравления с Днем вышиванки в мае 2022-го все упоминания о войне на украинской земле в социальных сетях Вячеслава закончились. Чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира живет своей мирной жизнью, готовит новых спортсменов, устраивает пикники, играет в гольф, ходит на хоккей и поддерживает россиянина Овечкина.

Хотя в свое время Загороднюк искренне пытался помочь украинскому фигурному катанию. Он завершил любительскую карьеру в 1998 году, в 2000 году организовал в Киеве свое прощальное шоу и привез в столицу Украины российских олимпийских чемпионов Елену Бережную, Илью Кулика и Алексея Ягудина.

Но в форме украинец держал себя вплоть до Игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Он очень хотел выступить на Олимпиаде, но принял участие в чемпионате мира среди профессионалов, потерял лицензию и не получил допуск, несмотря на все письма и жалобы. Потому Вячеслав погрузился в ледовые шоу в США, а в 2006 году организовал и спродюсировал ледовый спектакль "Магия льда" в Киеве за участие многих звезд.

В 2007-м Загороднюк он в Киеве крытый каток и создал клуб по фигурному катанию "Столица", но впоследствии каток пришлось закрыть и чемпион вернулся в Америку. В Украину он еще раз возвращался в 2011 году по приглашению национальной федерации и работал тренером в ДЮСШ "Лидер". Однако потом снова улетел в Штаты, где готовил новых фигуристов, в том числе и для сборной Украины.

В 2018 году Загороднюк привозил на Олимпийские игры своего питомца Ярослава Паниота.

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