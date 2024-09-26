Украинский чемпион Европы, который писал о сгоревшей Москве, дисквалифицирован на 6 лет за подкуп допинг-офицера

Чемпиона Европы по тяжелой атлетике Дмитрия Чумака дисквалифицировали на шесть лет, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA). 34-летнего уроженца Скадовска признали виновным в попытке подкупа допинг-офицера. Отсчет отстранения будет идти с 4 июня 2021 года.

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Дмитрий в 2021 году отказался проходить допинг-контроль и попытался подкупить допинг-офицера. Также сообщалось, что сообщником атлета был его тренер Михаил Мацеха. Это стало причиной пропуска Дмитрием Олимпиады в Токио.

Атлета обвинили по трем пунктам — в использовании (или попытке использования) запрещенного вещества, уклонении или отказе от взятия пробы и фальсификации (или попытке фальсификации) элементов допинг-контроля. Тренера обвинили по двум пунктам — фальсификации или ее попытке, а также в соучастии нарушению.

В 2022 году Чумак объявил о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий победил на московском ЧЕ по тяжелой атлетике в категории до 109 кг, став лучшим в толчке и сумме двоеборья.

Дмитрий отреагировал на свой успех цитатой из песни "Москва" известной группы "Ленинград", где есть строчки "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком".

На следующий день Чумак заявил, что в его словах о сгоревшей Москве не было никаких слов агрессии или призывов сжечь столицу РФ.

В комментарии спортсмен объяснил, что его публикация в Instagram была лишь "троллингом Кремля для украинцев".

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