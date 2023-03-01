''Не прятался за чужие спины'': украинский борец погиб в боях под Бахмутом

Жестокие январские бои с российскими оккупантами под Соледаром забрали жизнь украинского борца греко-римского стиля Владимира Полистранта. 21-летний сержант из Полтавской области выполнял боевое задание на Донбассе, и оно для него стало последним.

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Владимир был родом из Миргорода, где занимался греко-римской борьбой под руководством известного местного наставника Сергея Шудегова. Неоднократно выигрывал чемпионат Полтавской области, становился призером юниорского первенства страны, а также различных украинских и международных турниров.

Но Владимиру был интересен не только спорт, и после 9 классов Миргородской школы №1 он решил освоить специальность "Химические технологии и инженерия" в местном профессиональном колледже имени Николая Гоголя при Национальном университете имени Юрия Кондратюка, который окончил буквально в 2021 году.

У перспективного парня было много планов, но после полномасштабного вторжения России в феврале 2022-го Владимир уже 25-го числа взял в руки оружие, чтобы защищать Украину от оккупантов. Миргородская военная часть территориальной обороны, в ряды которой вступил Полистрант, охраняла объекты инфраструктуры, проходила боевое слаживание.

В начале 2023 года в составе 116-й отдельной бригады спортсмен вместе с другими миргородскими бойцами выполнял задания командования ВСУ в горячих точках Донбасса, принял участие в упорных боях на Бахмутском направлении.

Но 20 января жизнь Владимира оборвалась во время выполнения боевого задание в Донецкой области – неподалеку от разбитого россиянами Соледара. А 17 августа спортсмену должно было исполниться всего 22 года.

"Он прожил свои годы с честью и достоинством, не отсиживался, не прятался за чужие спины, погиб, защищая нас всех. Помним его студентом: спортсмен, активный участник и победитель всех соревнований, честный, откровенный, верный товарищ, вежливый и уравновешенный. Сколько планов на будущее осталось не реализованными...", – отреагировали на гибель борца в колледже имени Николая Гоголя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что победитель Кубка мира по кикбоксингу воевал в Донецкой области и погиб в день своего рождения.

Также мы рассказывали, что 21-летний боец "Кракена" и обладатель Кубка мира погиб в боях за Соледар.

А на Донбассе, спасая раненых побратимов, под танковым огнем погиб полтавский гиревик и любящей отец 3-летнего мальчика.

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