Украинский боец впервые в истории стал чемпионом Bellator

Непобедимый украинский боец смешанных единоборств (MMA) Ярослав Амосов завоевал чемпионство Bellator в полусреднем весе. 27-летний уроженец Ирпеня стал первым украинцем в истории, которому покорился титул этого промоушена.

В главном бою турнира Bellator 260 в Анкасвилле (Коннектикут, США) Ярослав одолел обладателя пояса Дугласа Лиму (32-9) из Бразилии. Схватка завершилась победой единогласным решением судей (50:45, 49:46, 49:46).

Наш соотечественник полностью контролировал ход боя.

Все пять раундов проходили практически по одному сценарию: сперва оба бойца работали в стойке без особого преимущества кого-либо, а затем украинец переводил 33-летнего Лиму в партер.

На канвасе Ярослав попросту разбирал оппонента, не оставляя судьям выбора с определением победителя.

Эта победа стала 26-й для Амосова, при 0 поражений в ММА.

Рекордом в смешанных единоборствах владеет экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0).

Статистика после боя наглядно продемонстрировала тотальное превосходство украинского бойца.

После поединка Ярослав не смог сдержать эмоций и расплакался.

Комментируя свой успех Ярослав поблагодарил всех, кто верил в него и поддерживал.

"Как я и обещал, пояс едет в Украину. В моей подготовке участвовало много людей, я благодарен каждому. Спасибо моей команде за проделанную работу. Всегда мечтайте, всегда верьте в себя и знайте, большой труд всегда вознаграждается", – написал Амосов в Instagram.

Отметим, что Ярослав является четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо, трехкратным чемпионом Европы по боевому самбо, чемпионом Евразии по профессиональному боевому самбо, обладателем Кубка Европы по боевому самбо, победителем многих первенств национального и международного значения. В профессиональном MMA дебютировал в 2012 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, свою 25-ю победу Амосов добыл в ноябре прошлого года, одолев Логана Сторли в ко-мейн ивенте Bellator 252.