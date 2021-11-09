Украинский боец MMA слизал кровь с соперника во время боя. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
3,6 т.
Дмитрий Яцко попробовал кровь Дэвида Альмайо

Украинский боец смешанных единоборств (MMA) Дмитрий Яцко отметился неоднозначным поступком на турнире Mad Cage, организованного компанией B1 MMA. В соревновании на арене в Киеве приняли участие 18 спортсменов из пяти стран.

Дмитрий Яцко победил Дэвида Альмайо

23-летния Яцко в весовой категории до 61 килограмма уверенно победил израильтянина Дэвида Альмайо.

Дмитрий Яцко попробовал кровь Дэвида Альмайо
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После окончания одного из раундов киевлянин на эмоциях провел рукой по торсу оппонента а затем слизал с нее кровь.

Отметим, что встреча Яцко – Альмайо завершилась победой нашего соотечественника по очкам.

Яцко добыл победу

Главным событием вечера стал бой украинца Александра Горшечника против Маркоса Винисиуса из Бразилии. Украинский боец победил в 1-м раунде.

Яцко слизал кровь

Еще один украинец Даниил Донченко нокаутировал друго бразильца Густаво Вурлицера.

Яцко – Альмайо

Все результаты Mad Cage:

70 кг: Эдуард Деменко победил Ярослава Пышного, ТКO 2 раунд

64 кг: Артем Афанасенко победил Артема Багракова, TKO 1 раунд

61 кг: Зурико Джоджуа победил Андрея Тищенко, единогласным решением судей

61 кг: Дмитрий Яцко победил Давида Альмайо, единогласным решением судей

77 кг: Арел Коэн победил Артура Муртазаева, удушающим приемом в 3 раунде

66 кг: Даниил Донченко победил Густаво Вурлицера, техническим нокаутом во 2 раунде

77 кг: Егор Костюченко победил Руслана Мороза, удушающим приемом во 2 раунде

66 кг: Хазар Рустамов победил Богдана Каткина, нокаутом во 2 раунде

68 кг: Александр Горшечник победил Маркуса Винисиуса, нокаутом в 1 раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее турецкий боец смешанных единоборств (ММА) Гокхан Сарикам (6-1) добыл эффектную победу на турнире Bellator 270, который прошел в ирландском Дублине. В андеркарте промоушена Сарикам за 15 секунд победил англичанина Чарли Милнера (7-2).