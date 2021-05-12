Украинский боец MMA подписал контракт с UFC

Украинский боец смешанных единоборств (MMA) Аскар Можаров подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Соглашение рассчитано на четыре поединка.

Наш соотечественник рассказал об этих новостях у себя в Instagram-сторис. Он согласился заменить бразильца Филипе Линса в бою против тяжеловеса Бена Ротвелла, но в UFC не успели сделать ему рабочую визу. Несмотря на это, представителям промоушена понравилось то, как повел себя Можаров, поэтому ему предложили контракт.

"22 мая драться я не буду. Мне позвонили из UFC и сказали, что не успеют сделать мне спортивную рабочую визу за такой короткий срок. Что они мне предложили: они подписывают меня в организацию, дают мне новый контракт на четыре боя, и я остаюсь в UFC, поэтому ждем моего дебюта. Скорее всего, я опущусь в средний вес (до 83,9 кг), потому что тяжелая – не моя категория в этом промоушене. Да, я согласился на бой с Беном в тяжелом весе, потому что хотел показать себя, выступить, защищая честь моей страны, моего города Одессы. В UFC мне сказали: "Так как ты согласился нас выручить, ты хороший парень, мы даем тебе контракт на четыре боя", – рассказал Можаров.

На счету нашего соотечественника 23 победы и 7 поражений в смешанных единоборствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аскар побил российского блогера Максима Мернеса, случайно встретив его во время прогулки по Пхукету. Украинец наказал его за оскорбления в социальных сетях.