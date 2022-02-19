Украинка после исторического достижения на Олимпиаде-2022 снялась для Vogue

Украинская бобслеистка Лидия Гунько и ее подруга, призерка чемпионата Европы по бобслею Ирина Лищинская, приняли участие в фотосессии для издания Vogue Ukraine. Фотографии у себя на странице разместил директор издания Веня Брыкалин.

Вместе с девушками-бобслеистками также сфотографировались четырехкратный чемпион мира по тайскому боксу, Олег Приймачев, паралимпийская чемпионка Марьяна Шевчук, шестикратный чемпион мира по боксу Артем Далакян, вице-чемпионка Олимпиады-2020 по гребле Анастасия Четверикова и серебряный призер Олимпийских игр-2022 по греко-римской борьбе Парвиз Насибов.

Видео дня

"Для этого портфолио, которое моя подруга Алена Пономаренко так блестяще окрестила Небесными Телами, я снял неординарных украинских спортсменов, которые бросают вызов тому, что значит быть человеком. Абсолютно тронут этими суперзвездами", – подписал кадр Брыкалин.

Гунько стала первой бобслеисткой в истории Украины, которая приняла участие в олимпийских соревнованиях в женском монобобе.

Наша соотечественница после 1-го заезда финишировала 18-й с отставанием от лидера чуть менее чем в 2 секундах. Второй заезд она проиграла, уступив 3,18 секунды. В итоге она финишировала 20-й из 20 участников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гунько начала заниматься бобслеем лишь в 2019 года. До этого она работала воспитательницей в детском саду и массажисткой, параллельно принимая участия в различных турнирах стронгменов.

В 2016-2017 годах она стала одной из сильнейших женщин планеты. Лидия выиграла ЧМ-2016 по становой тяге, а также заняло второе место на World's Strongest Woman.

В одном из своих интервью Гунько сказала, что не слышала о конфликтах между атлетами двух стран, однако политическая напряженность не может не влиять психологическое состояние людей.

17 февраля стало известно, что Гунько сдала положительный допинг-тест. В анализах 28-летней уроженки Ивано-Франковска обнаружены метаболиты дегидрохлорметилтестостерона. Это вещество относится к группе андрогенных анаболических стероидов.

​Президент федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич, комментируя эту ситуацию, рассказал, откуда мог взяться допинг в крови спортсменки.

​