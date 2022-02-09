Украинские саночники установили рекорд на Олимпиаде-2022

Украинский дуэт саночников Игорь Стахив / Андрей Лисецкий финишировал 15-м в соревнованиях мужских двоек на Олимпиаде-2022. В первом заезде наши соотечественники установили личный рекорд, проехав дистанцию меньше чем за минуту.

Также стоит отметить, что 15-е место украинцев стало лучшим результатом нашей страны за 16 лет.

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Комментируя свой дебют на взрослых Олимпийских играх 22-летний Игорь признался, что испытывает совсем другие чувства и эмоции по сравнению с Юношеской Олимпиадой-2016 года, где он вместе с напарником стал 7-м.

"Это совсем другой уровень, ведь здесь в Пекине собрались лучшие саночники мира, и это круто, что мы среди них. Мы удовлетворены результатом. Наша главная цель была справиться с эмоциями и проехать два чистых заезда. Что мы и сделали, даже больше – сумели уехать с одной минуты в первом спуске, чего не удавалось на тренировках. То есть это наш личный рекорд", – цитирует Стахова пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее львовская саночница Елена Смага призвала украинских болельщиков поддерживать соотечественников на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

22-летняя спортсменка шокирована тем количеством ненависти, которое выплескивают фанаты в комментариях под новостями о безмедальном выступлении Украины в Китае.

Смага, которая является запасной в "желто-синей" олимпийской сборной и не полетела с командой на ОИ-2022, возмущена тем, что о спортсменах и о спорте все говорят лишь во время Игр и забывают в остальные 4 года.​

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