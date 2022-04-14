Украинские мародеры: чемпионка мира по шахматам показала взлетевшие цены на жилье в Мукачево для переселенцев

14-я чемпионка мира по шахматам украинка Анна Ушенина назвала жителей некоторых городов Западной Украины, которые подняли цены на квартиры для переселенцев, мародерами. Гроссмейстер не понимает, как так можно поступать во время войны.

На своей страничке в Instagram харьковская шахматистка для примера сравнила цены на жилье в Мукачево до полномасштабного вторжения российских оккупантов и после. И разница оказалась очень существенной. Вместо 3000 гривен в месяц за 2-комнатную квартиру хозяева теперь хотят от 10 000 до 20 000.

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"Есть люди, которые пытаются помогать, а есть вот такие вот мародеры. И их такое множество, что страшно становится. Я, конечно, все понимаю, люди хотят зарабатывать деньги, но ведь должны быть какие-то рамки, на чем можно зарабатывать?!", – возмущена Ушенина.

"Люди сейчас спасаются от бомбежек, и все оставив, просто бегут... Для наглядности прилагаю фото цены на квартиры до и после. У меня все", – написала шахматистка.

Отметим, что Ушенина стала первой украинской чемпионкой мира и удерживала корону с 1 декабря 2012 года до 20 сентября 2013. Помимо этого она выиграла все возможные титулы в шахматах. Анна является победительницей шахматной Олимпиады в составе женской сборной Украины, а также победительницей командного чемпионата мира и Европы.

Ранее предателя Украины шахматиста Сергея Карякина дисквалифицировали за поддержку войны Путина. Хотя изначально представителям РФ разрешили выступать под нейтральным флагом.

Также OBOZREVATEL сообщал, что шахматист сбежал из РФ в Норвегию после заморозки банковских счетов.