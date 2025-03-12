Легенда СССР копал могилы, а чемпион Олимпиады из Украины покончил с собой: известные спортсмены Союза, жизнь которых погубил алкоголь

Что бы там не писали об образцовости советского режима и идеальном образе спортсменов Союза, многие нарушали запреты – привозили из-за границы вещи для перекупщиков, заглядывали в бутылку. На самом деле, алкоголь не только сломал карьеры целого ряда восходящих звезд, но и погубил жизнь состоявшихся чемпионов. Среди них – известные футболисты и хоккеисты, победители Олимпиад и мирового первенства.

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OBOZ.UA собрал несколько примеров, когда пьянство сломало будущее звездного спортсмена или даже подтолкнуло к смерти. К примеру, один из самых выдающихся бегунов на длинные дистанции в истории легкой атлетики Владимир Куц с помощью водки свел счеты с жизнью.

От мировой звезды до могильщика на кладбище

Один из лучших хоккеистов своего времени Александр Альметов родился в Киеве 18 января 1940 года в семье военного, но менее чем за полтора года до УСРС докатилась Вторая мировая война, и вскоре семья офицера оказалась в Москве. Там влюбленный в хоккей Александр ежедневно ездил на тренировку в Сокольники, где тогда базировался ЦСКА.

Альметов был так увлечен хоккеем, что даже имея серебряную медаль после окончания школы, отказался от юношеской мечты идти по стопам отца и поступать в академию бронетанковых войск. Новой целью Александра стала игра за хоккейный клуб ЦСКА. А отец парня признавал: "Ему ничего, кроме хоккея, не нужно".

И сегодня точно неизвестно, как именно Альметов наконец оказался в армейском клубе. Его будущий партнер по звену Константин Локтев рассказывал, что именно он посоветовал легендарному тренеру Анатолию Тарасову взять в команду талантливого парня. Но Тарасов утверждал, что сам заметил перспективного игрока еще в 15-летнем возрасте.

"Уже тогда мне импонировали мастерское ведение Александром шайбы, классическое положение – высоко поднятая голова, раскованное туловище, такое танцевальное, без труда, маневр – обведение, готовность выполнить любой прием как по всем канонам, так и в зависимости от игровой ситуации", – рассказывал Тарасов об Александре.

Альметов быстро прогрессировал и в 19 лет заменил Александра Черепанова в троице с Константином Локтевым и Вениамином Александровым, игравшим в первом звене армейского клуба. С этого дня и до окончания игровой карьеры тройка выступала именно в таком составе. А ее мозговым центром был младший своих партнеров Александр.

В 1960-х звено Локтев – Альметов – Александров просто разрывало соперников сначала во внутреннем чемпионате, гарантировав уроженцу Киева титулов первенства Союза. А потом вышла на международный уровень, став основой сборной СССР. Их первый прорыв произошел на Олимпиаде-1960, прошедшей в американском Скво-Велле. Несмотря "только" на бронзовую награду, тройка Альметова проявила себя выше всяческих похвал.

"Душей тройкой был ее центрфорвард. Саша Альметов, который хитрил, всегда ставил соперника в тупик, не передерживал шайбу в болезненных поисках лучшего решения – он находил его мгновенно. Чрезвычайно высокая техника позволяла ему творить чудеса в самых сложных ситуациях". шесть шайб и испугал всех соперников на целый сезон", – вспоминал трехкратный олимпийский чемпион Анатолий Фирсов.

Олимпиада в Инсбруке-1964 и последующие международные турниры стали звездным временем этой тройки. Во многом благодаря Локтеву, Альметову и Александрову сборной СССР удалось взять золото Игр. А еще и пять титулов не чемпионатах мира. На турнире-1965 в Финляндии Альметов и Локтев вошли в символическую сборную и попали в топ бомбардиров. А годом позже Александров и Альметов возглавили список самых результативных хоккеистов мирового первенства.

"Этому мастеру не было равных в индивидуальной борьбе, умение подержать шайбу, в искусстве защищаться против численного преимущества соперника. Альметов не солист, но это игрок экстра-класса, звезда в хорошем смысле слова", – писал об Александре Тарасове.

Никто не ожидал, но Альметов закончит свою карьеру преждевременно в возрасте 27 лет. Ведь в советском спорте максимальным возрастом, которого мог достичь спортсмен в профессиональной карьере, считалось 33 года. Это строго придерживалось Тарасовым в мире хоккея. Когда Локтеву исполнилось 33 и он ушел отдыхать, Альметов тоже ушел, хотя был младше на 6 лет.

Официально заявляли, что Александр оставил лед, полагая, что без Локтева он никогда не сможет найти свою игру. Однако свидетели событий рассказывали, что гений льда любил выпить и оставил команду после очередного загула. "Саша мог играть и дальше. А то, что выпивал, так все выпивали. Просто Альметов был звездой. И требования к нему Тарасов выдвигал повышенные", – вспоминал заслуженный тренер СССР Николай Эпштейн.

Анатолий Тарасов не простил эту вину, а сам Альметов не извинялся, бросив наконец фразу: "Не любил я ваши сложные тренировки - они мне всегда тяжело давались. Другим они нравились, и я не хотел быть в команде белой вороной". И ушел.

После окончания карьеры в 27 форвард пытался устроиться тренером в любимый клуб, однако там быстро забыли о преданности Альметова, много лет отбивавшегося от других предложений. А ЦСКА просто наплевал на свою звезду на пенсии, длительное время неизменно отвечая ему отказом. Оказалось, что для игрока с таким разумом вакансий не было. Вот такая благодарность по-русски...

В попытках найти хоть какую-нибудь работу Альметов даже стал могильником на Ваганьковском кладбище. "Хотя какого-то особого внимания со стороны ЦСКА он не дождался. Чаще всего армейские хоккеисты покидали свой клуб в звании майора и могли рассчитывать на достойную пенсию. Альметов шел капитаном, на очень маленькую помощь", – рассказывал один из его коллег-могильников.

В начале 90-х Альметов попытался устроить жизнь в Америке, но через полгода вернулся назад, после чего от него ушла жена. Это стало последней каплей для олимпийского чемпиона, который заливал свое горе и уныние алкоголем, а 21 сентября 1992-го в возрасте 52 лет скончался после продолжительной пневмонии.

Владимир Куц – легенда с военного корабля

Двухкратный олимпийский чемпион из Украины Владимир Куц до сих пор остается одним из самых выдающихся бегунов на длинные дистанции в истории легкой атлетики. Карьера уроженца села Алексино на Сумщине получилась стремительной и очень яркой. Однако организм, работавший на грани и беспощадная советская система, привели к смерти в 48 лет.

Лучший стайер мира середины 50-х начал бегать на финише Второй мировой войны, в 1945 году, когда служил матросом на Балтийском флоте. При этом в 1943 году 16-летний парень приписал себе два года, чтобы отправиться на фронт, и дослужился до звания старшины первого ранга, ему доверяли командовать артиллерийским расчетом.

Но как позже рассказывал близкий друг легкоатлета Владимир Казанцев, ужасы войны сказались на психике украинца, которого фактически до конца жизни мучили кошмары: "Однажды мы возвращались на теплоходе из Швеции после победного выступления, и Володя рассказал мне неожиданную вещь. Он служил тральником мин. на куски. Честно говоря, я был поражен..."

"Однажды мы возвращались на теплоходе из Швеции после победного выступления. Стояли на палубе, и Володя рассказал мне неожиданную вещь. Он служил на Балтийском флоте тральщиком мин. С тех пор ему чуть ли не каждую ночь снились кошмары, в которых мины всплывали со дна и разрывали людей на куски."

Профессиональная карьера легкоатлета Куца стартовала уже в 1951 году. Когда юноше было 24 года, он начал готовиться и показывать первые результаты под руководством тренера Леонида Хоменкова. В 1953 году Куц впервые стал чемпионом СССР, после чего начал штамповать победы и на международных стартах. И подтвердил свой статус фаворита на Олимпиаде-1956, выиграв дистанцию 5000 и 10 000 метров.

Правда, перед Олимпиадой зарубежная пресса больше делала ставки на австралийцев Лоуренса и Стивенса и англичан Пири и Чатауэя. За прямолинейный стиль бега Куца спортивные обозреватели называли "роботом" и "человеком-машиной"... Одна из мельбурнских газет спрашивала: "Сможет ли "робот" победить спортсменов-мыслителей?" И сама отвечала: "Нет, в хитроумной борьбе такие спортсмены, как Куц, победить не могут".

Эти высказывания огорчали Владимира, и на Игры он ехал с одним желанием – выступить успешно и доказать, что все эти специалисты ошибались. Первый раз бегун поразил мир 23 ноября 1956 г. во время забега на 10 000 метров.

Володимир запропонував суперникам "рваний біг", вимотуючи опонентів то різким збільшенням, то так само різким зниженням швидкості: "До фінішу залишалося ще більше 3 кілометрів, коли багато хто остаточно вирішив, що золота медаль у руках англійця Пірі. А в цей час я готувався до останньому, вирішальному ривку, який, на мою думку, мав початися на 20-му колі".

Куц даже позволил англичанину выйти вперед, а когда увидел его поникшую фигуру, а на лице – предельную усталость, то сделал решающее ускорение: "Последняя капля, пожалуй, переполнила чашу усталости Пири. И вот 25-й, последний круг. Он был пройден мною за 66,6 секунд..."

За первой олимпийской победой представителя СССР 28 ноября последовала золотая медаль на 5000 метров. Захватив лидерство по старту, Владимир финишировал с новым олимпийским рекордом. Говорили, что после 10 000 метров Куц едва мог стоять на ногах, не только бегать, а вместо ногтей была синяя опухоль. Но его уговорил стартовать на "пятерке" глава советской делегации, пообещав даже генеральскую пенсию.

А Роджер Баннистер, называвший украинца "безжалостной машиной", после этого написал: "Куц – это не машина. Его мозг столь же прекрасно подготовлен, его мышление столь же совершенно, как и его тело".

Главный конкурент Куца британец Гордон Пири был просто раздавлен: "Он убил меня скоростью и изменением темпа. Он слишком хорош для меня. Я бы никогда не смог бежать так быстро. Я никогда не смог бы избить Владимира Куца!" Украинец стал главной звездой австралийский Игр и украсил все мировые СМИ.

Но в 1959-м карьера стайера завершилась так же быстро, как и началась. Одной из слабостей гениального бегуна был алкоголь. Из Мельбурна советская делегация возвращалась теплоходом "Грузия". Рейс во Владивосток длился более трех недель и, по свидетельствам очевидцев, Куц во время плавания пошел в тяжелый запой.

Однако крест на карьере Владимира поставил не алкоголь, а здоровье. Бегун страдал из-за сильной боли в животе и ногах, что было вызвано обморожением во время прохождения службы на флоте. После Олимпиады в Мельбурне врачи обнаружили у него повышенную проницаемость капилляров ног, но даже с таким диагнозом он еще соревновался до 1959 года и установил мировой рекорд на 5000 м, продержавшийся 8 лет – 13.35,0.

А вот после завершения карьеры Куц не смог себя найти в тренерстве, а без регулярных тренировок и бега сильно поправился и весил более 100 кг. Его состояние ухудшало алкоголь, и в 1972 чемпион перенес инсульт. К тому же он крайне болезненно переживал развод с первой женой.

Последней каплей для Владимира стала история с недопуском к Олимпиаде в Мюнхене-1972, куда Куц получил персональное приглашение от организаторов. Но, заботясь о своем лице, советские власти не собирались показывать миру чемпиона, который после инсульта мог ходить только с палкой.

Жизнь легенды превратилась в ужас, и 16 августа 1975 года 48-летний Владимир умер от передозировки снотворного, которую он, вероятно, запил водкой. Об этом сообщил стайер Сергей Скрипка, который в то время жил в квартире Куца. По его словам, тренер выпил сразу большую дозу лекарства и запил его алкоголем. Остановить учителя Сергей не успел.

До сих пор неизвестно, был ли поступок олимпийского чемпиона самоубийствам, или он случайно перешел границу, пытаясь заглушить физическую и душевную боль... Хотя большинство знакомых к тому времени склонялось к суициду.

Мастерство от Бога, которое не пропить

Заглядывали в бутылку и известные в прошлом футболисты. Да, все знали, что главным гулякой киевского "Динамо" 1950-х был Виталий Голубев – гениальный защитник, который пленил сердца киевских болельщиков и поразил звезд из Бразилии.

Виталий прошел Вторую мировую войну, а в 1945 году начал участвовать в футбольных поединках в составе команды группы советских войск в Болгарии. После этого некоторое время выступал за ворошиловоградское "Динамо" и киевский клуб Окружного Дома Офицеров. А в "Динамо" Голубев попал уже в достаточно зрелом возрасте.

Олег Ошенков как раз искал крепкого атлетического защитника на роль отлично подходил Виталий. Потому, не сыграв ни одного матча за дубль киевлян, защитник стал незаменимым в главной команде. Голубев был настоящим новатором для своего времени, действовал нестандартно и невероятно разнообразным техническим арсеналом и врожденным хладнокровием. Говорили, что именно он диктовал условия форвардам команд-соперников. А журналисты называли такую манеру игры "голубевской".

В 1957 году в рамках мирового турне в Киев посетил известный бразильский клуб "Васко да Гама", в котором сверкали Беллини, Пинга и другие. И после победы над мадридским "Реалом" и лиссабонской "Бенфикой", бразильцы уступили "Динамо" со счетом 1:3. А после матча тренер бразильцев отдельно отметил Голубева, лишившего его нападающих свободного пространства.

В 1952 году Виталий помог динамовцам стать серебряными призерами чемпионата СССР. А уже в 1954 году киевляне завоевали первый в своей истории Кубок Союза. К тому времени Голубев был уже капитаном команды и уверенно вел своих партнеров к этому успеху. За сборную он сыграл только один товарищеский матч. По официальной версии не вызывался из-за нелюбви к перелетам, но, по слухам, и из-за нарушения режима и слабости к выпивке.

"Да, сильно пил. Иногда – по рассказам старых болельщиков, позволял себе "разговиться" прямо перед игрой. Однажды его застали на Крещатике в таком состоянии, что он уже идти не мог: как жену родную обнимал столб. мне, что на следующий день Витя вышел на поле как огурец и плотно прикрыл Никиту Симоняна - очень юркого и технического нападающего "Спартака", что позволило киевлянам выиграть", - думал футбольный блогер.

По словам футбольных экспертов, если бы Голубев не решил расслабиться с бутылкой в межсезонье летом 1960-го, вполне возможно, смог бы остаться в "Динамо" и впервые стать чемпионом страны в 1961 году. А так доигрывал то в Локомотиве из Винницы, то в сумском Авангарде.

Правда, киевский клуб не оставил своего легендарного защитника. В 1962 году, после завершения выступлений, Виталий приступил к работе в школе подготовки команды мастеров "Динамо", где работал 15 лет. Однако вынужден был оставить работу, когда ему сначала ампутировали сначала одну ногу, а затем и другую. Дались в знаки травмы и эндартериит – болезнь сосудов, при которой категорически нельзя ни употреблять алкоголь, ни курить.

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