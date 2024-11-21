Украинские игроки отказались возвращаться в страну из Бельгии после участие в матче против 'Менена' на Кубке вызова по волейболу

По меньшей мере двое волейболистов "Решетиловки" из одноименного города в Полтавской области не вернулись в Украину после матча Кубка Вызова против "Менена". Ответный поединок 1/16 финала состоялся в Бельгии 13 ноября и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Видео дня

Как сообщает Tribuna.com, точно известно, что не вернулись Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак. По другим данным, таких игроков трое. В клубе эту ситуацию пока не комментируют.

"Решетиловка" в своем дебютном Кубке Вызова проиграла бельгийцам оба матча со счетом 0:3 и завершила выступление в еврокубках.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте этого года ведущие игроки сборной Украины отказались возвращаться в страну, чтобы провести здесь сборы перед матчем квалификации на чемпионат мира по гандболу.

2 ноября два хоккеиста чемпионы Украины по хоккею не вернулись после выступлений команды на Континентальном кубке. Эту же информацию подтвердил и главный тренер команды Олег Шафаренко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!