Украинские чемпионки мира объяснили отказ поддержать исключение России из ФИДЕ

Чемпионки мира по шахматам Мария и Анна Музычук впервые прокомментировали свое решение, не подписывать открытое письмо президенту Федерации шахмат Украины с просьбой повторно обратиться в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) для ужесточения санкций против РФ и Беларуси. Анна от своего имени и имени сестры заявила, что информация об отказе является полуправдой.

В своем объяснении в Facebook Анна говорит, что им прислали прислали тексты писем, содержание которых было практически идентичным. Сестры дважды предлагали свои правки, которые могли бы сделать эти письма более эффективными в своих требованиях. Однако им отказали в изменении формулировок.

Также шахматистки по пунктам расписали, что хотели бы изменить в открытом письме.

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В конце своего послания чемпионки призвали полностью отстранить шахматистов и шахматисток, которые открыто поддержали нападении России на Украины от всех официальных соревнований. Также Музычук потребовали привлечь их к уголовной ответственности.

Кроме того, Анна напомнила, что они с первых дней вторжения России в Украину, четко заявили о своей позиции по этой войне.

"Мы считаем Россию агрессором, словом и делом, поддерживаем Вооруженные Силы Украины и верим в нашу победу. Слава Украине", – сказала Музычук.

7 апреля Львовская областная шахматная федерация (ЛОШФ) после ужасных вещей, которые произошли в Буче, Ирпене и Гостомеле потребовала немедленного рассмотрения вопроса об исключении россиян и белорусов из ФИДЕ.

Также ЛОШФ призвала полностью запретить участие всех российских и белорусских шахматистов во всех турнирах, проводимых при поддержке и организации ФИДЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее все страны отказались играть против сборной России в квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу.