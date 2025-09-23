Украинская всадница вошла в тройку сильнейших на соревнованиях в Марокко

21 сентября на этапе Morocco Royal Tour в городе Тетуан (Марокко) самая молодая участница Национальной сборной Украины по конкуру Анастасия Бондарева вместе со своей лошадью Calder вошла в тройку сильнейших в престижном Гран-при Кубка мира категории 4★ с высотой препятствий 1,55 м.

Видео дня

Соревнования собрали ведущих всадников мира, а маршрут требовал от участников максимальной точности и хладнокровия. Для Анастасии этот результат стал настоящим прорывом и одним из самых весомых достижений в спортивной карьере, ведь попасть на подиум в таком престижном Гран-при – это большая честь и доказательство высокого уровня мастерства.

"Я очень счастлива, что мы с Calder смогли показать стабильный результат в таком сильном составе. Это был технически сложный маршрут, где нужно было балансировать между скоростью и осторожностью. Для меня большая честь поднимать украинский флаг на таком уровне", – поделилась эмоциями Анастасия.

Спортсменка выразила благодарность постоянным партнерам – Министерству молодежи и спорта Украины за поддержку, которая позволяет украинским всадникам достойно представлять страну на международных стартах, а также президенту клуба "Колос Коломыйка" Андрею Засухе.

Этот результат является выдающимся достижением и настоящей вехой для конного спорта Украины и для Анастасии лично. Эта победа – большое достижение и весомое укрепление позиций Украины на международной арене.