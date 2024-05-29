Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что тот не может обеспечить безопасность на ОИ-2024 спортсменам из РФ. Приспешник режима Владимира Путина также пожаловался на провокации, которые якобы готовят украинцы.

Об этом Титов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Председатель общественного совета при ФСБ также потребовал от Франции гостеприимно и радостно встречать российских атлетов, "которые, несмотря на все ограничения, решили поехать и попытать свое спортивное счастье".

"Есть большие риски, связанные с возможностью провокаций. То, что украинская сторона это не пропустит, не сомневаюсь ни секунды. При этом международные федерации полностью отказываются от любой поддержки и защиты этих спортсменов. МОК какие-то обязанности на себя берет, но тоже не очень внятные. Мэр Парижа заявляет, что российским спортсменам во Франции будут не рады, что еще говорить? Это такое французское гостеприимство? Это гостеприимство к тем людям, которые, несмотря на все ограничения, решили поехать и попытать свое спортивное счастье?" – нелепо возмутился Титов.

До этого президент ФСГР обвинил украинцев в том, что многие спортсмены из России не смогли получить так называемый статус для участие в Олимпийских Играх.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей". А чемпион Сеула-88 Михаил Мамиашвили обозвал МОК "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

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