Украинская саблистка Харлан рассказала о фото с россиянками на Олимпиаде

Многократная призерка Олимпийских игр и чемпионатов мира по фехтованию Ольга Харлан поделилась своим мнением о фотографировании украинских спортсменов с российскими. 31-летняя уроженка Николаева раньше поддерживала дружеские отношения с коллегами из РФ, однако сейчас воздержалась бы от совместного позирования.

В интервью YouTube-каналу Dorotye Харлан, в частности, отреагировала на фото нашей легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Ласицкине на Олимпиаде в августе 2021 года.

"Сложный вопрос. Перед тем, как везти спортсменов на Олимпиаду, с ними нужно провести инструктаж. В той ситуации, которая сейчас в нашей стране, такое должно быть. Идеологическую работу должны проводить либо тренер, либо начальники какие-то.

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Да и сам спортсмен должен понимать. У меня и у [гимнаста] Верняева был подобный опыт в Рио-2016. Мне "прилетело" просто за то, что я стояла с россиянками на пьедестале под их гимн. Что мне нужно было сделать? Уйти? У меня нет фотографий с ними. Но я, наверное, воздержалась бы [от подобных фото]", – рассудила Харлан.

Также саблистка признала, что спорт не может быть вне политики: эти сферы всегда пересекаются. "Но я уважительно отношусь ко всем соперницам, в том числе – к девочкам из России. И они уважают меня", – сказала Ольга.

Недавно красавица Харлан стала лучшей в мире в фехтовании и второй в "Танцях з зірками".

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