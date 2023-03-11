Украинская рекордсменка, сбежавшая в Россию, похвасталась, как из Украины на ''свободу'' смог выехать ее муж

Бывшая украинская теннисистка Татьяна Воротилина, которая навсегда уехала жить в Россию, рассказала, как ее муж смог пройти украинскую таможню. Несмотря на то, что 31-летняя спортсменка является инвалидом I группы (она в 2015 году из-за ДТП в Тайланде лишилась ноги) супруга по закону не должны были выпускать из Украины.

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"До последнего мы не знали выпустят или нет. Так как у Даниила не прошел ещё суд по ребенку а бывшая уехала с ребёнком ещё в начале войны. Плюс у него висели неоплаченные налоги по ФОП", – написала Воротилина.

На молдавской границе таможенники, увидев протез вместо правой ноги спортсменки, не стали пристально изучать ее спутника.

"Досмотр увидев ногу чисто формальный. Взяли загранники, свидетельство о браке, техпаспорт, зелёную карту, справку МСЕК. Спросили доки на собаку. Ещё минут 10 и нам молча приносят паспорта! В них никаких отметок. Даниил подходит к сотруднику, которая забирала документы узнать можем ли мы ехать, она говорит, да, валите от сюда. Просто выпустила. Поставила как выезд на скорой, а так-то выпустить не должны были. Какова вероятность? Дело случая, фарт.Но нам повезло" ,– похвасталась Воротилина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019-м во время одного из марафонов в Украине Татьяна установила уникальный рекорд. Она стала первой в нашей стране, кто с протезом пробежал дистанцию в 42 км за 5 часов и 22 минуты.

Отвечая на вопрос, почему она уехала из Украины, Татьяна аргументировала свой поступок засильем национализма в нашей стране.

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