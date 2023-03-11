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Украинская рекордсменка, сбежавшая в Россию, похвасталась, как из Украины на "свободу" смог выехать ее муж

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
5,1 т.
Украинская рекордсменка, сбежавшая в Россию, похвасталась, как из Украины на 'свободу' смог выехать ее муж

Бывшая украинская теннисистка Татьяна Воротилина, которая навсегда уехала жить в Россию, рассказала, как ее муж смог пройти украинскую таможню. Несмотря на то, что 31-летняя спортсменка является инвалидом I группы (она в 2015 году из-за ДТП в Тайланде лишилась ноги) супруга по закону не должны были выпускать из Украины.

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"До последнего мы не знали выпустят или нет. Так как у Даниила не прошел ещё суд по ребенку а бывшая уехала с ребёнком ещё в начале войны. Плюс у него висели неоплаченные налоги по ФОП", – написала Воротилина.

Украинская рекордсменка, сбежавшая в Россию, похвасталась, как из Украины на ''свободу'' смог выехать ее муж

На молдавской границе таможенники, увидев протез вместо правой ноги спортсменки, не стали пристально изучать ее спутника.

"Досмотр увидев ногу чисто формальный. Взяли загранники, свидетельство о браке, техпаспорт, зелёную карту, справку МСЕК. Спросили доки на собаку. Ещё минут 10 и нам молча приносят паспорта! В них никаких отметок. Даниил подходит к сотруднику, которая забирала документы узнать можем ли мы ехать, она говорит, да, валите от сюда. Просто выпустила. Поставила как выезд на скорой, а так-то выпустить не должны были. Какова вероятность? Дело случая, фарт.Но нам повезло" ,– похвасталась Воротилина.

Украинская рекордсменка, сбежавшая в Россию, похвасталась, как из Украины на ''свободу'' смог выехать ее муж

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019-м во время одного из марафонов в Украине Татьяна установила уникальный рекорд. Она стала первой в нашей стране, кто с протезом пробежал дистанцию в 42 км за 5 часов и 22 минуты.

Украинская рекордсменка, сбежавшая в Россию, похвасталась, как из Украины на ''свободу'' смог выехать ее муж

Отвечая на вопрос, почему она уехала из Украины, Татьяна аргументировала свой поступок засильем национализма в нашей стране.

Украинская рекордсменка, сбежавшая в Россию, похвасталась, как из Украины на ''свободу'' смог выехать ее муж

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