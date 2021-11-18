Украинская призерка Олимпиады дает платные советы на российском сайте

Знаменитая и привлекательная двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед нашла дополнительный способ зарабатывать. 21-летняя киевлянка организовала онлайн-курс тренировок, на котором рассказывает, как поддерживать свое тело в форме и правильно питаться.

На своей странице в Instagram Даша привлекает участников бесплатным трехдневным "тест-драйвом". Сама она пребывает в отличных кондициях, которым многие могут только позавидовать.

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Место можно забронировать за собой и заранее, а позже оплатить всю программу занятий. Предварительно на тренировки записалось более 1500 человек.

Вот только организовала свой курс бронзовая призерка Токио-2020 на российском сайте, на котором и проводит прямой эфир.

Между тем, Даша успела поучаствовать и в социальном мероприятии, снявшись в ролике вместе с чемпионом Европы по прыжкам в воду Алексеем Середой и призеркой Олимпиады-2020 каноисткой Людмилой Лузан.

А недавно она позволила себе расслабиться после соревновательного сезона и побывать на морском побережье в Дубае.

Как рассказывал OBOZREVATEL, дзюдоистка Белодед с голым животом вышла на улицу и рассказала о здоровье.

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