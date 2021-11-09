Украинская полицейская выиграла чемпионат страны по бодибилдингу. Фотофакт

Сумская патрульная Марина Горьковская выиграла чемпионат Украины по бодибилдингу Mr. & MS. UKRAINE 2021, который прошел в Киеве. Девушка стала лучшей в номинации фитнес-бикини до 170 см.

Марина работает в полиции шестой год.

Видео дня

Занимает должность инспектора по связям с общественностью. Свое время, кроме семьи и ребенка, девушка тратит на лекции в школах и детских садах, а также на тренировки.

Прошлым летом Горьковская решила серьезно заняться этим видом спорта и впервые принять участие в профессиональных соревнованиях.

"Белки, углеводы - все это надо считать. А вот за два дня до соревнований я перестала пить воду. Важно, чтобы на соревнованиях все мышцы были рельефными и под кожей не было жировой прослойки", – поделилась Марина секретами выступлений в интервью ТСН.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская фитнес-модель Елена Бойчук фотографиями топлес показала, как менялось ее тело на протяжении 8 лет. Для этого спортсменка опубликовала снимки до и после тренажерного зала.