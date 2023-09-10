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Украинская метательница молота поразила сеть своей внешностью. Фото

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
960
Украинская метательница молота поразила сеть своей внешностью. Фото

Украинская метательница молота Ирина Климец просто "порвала" свой Instagram, выложив фотографии своего наряда, в котором она отмечала День физкультуры и спорта. 28-летняя уроженка Волынщины поразила сеть своим потрясающим бюстом.

Видео дня

На Ире было желтое платье и голубые туфли. Наряд подчеркивал невероятные формы украинки, что сразу заметили все ее подписчики в соцсетях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям также насладиться красотой нашей титулованной соотечественницы. 

Украинская метательница молота поразила сеть своей внешностью. Фото
Украинская метательница молота поразила сеть своей внешностью. Фото
Украинская метательница молота поразила сеть своей внешностью. Фото
Украинская метательница молота поразила сеть своей внешностью. Фото
Украинская метательница молота поразила сеть своей внешностью. Фото
Украинская метательница молота поразила сеть своей внешностью. Фото
Украинская метательница молота поразила сеть своей внешностью. Фото
Украинская метательница молота поразила сеть своей внешностью. Фото

Напомним, что Климец является многократной чемпионкой Украины и чемпионкой Универсиады-2019 в Неаполе. В активе легкоатлетки "бронза" командного чемпионата Европы-2019 и Кубка Европы-2019. 

Украинская метательница молота поразила сеть своей внешностью. Фото

В августе прошлого года  Климец произвела настоящий фурор на чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене. Ире несколько минут аплодировала весь Олимпийский стадион.

Украинская метательница молота поразила сеть своей внешностью. Фото

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