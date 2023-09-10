Украинская метательница молота поразила сеть своей внешностью. Фото

Украинская метательница молота Ирина Климец просто "порвала" свой Instagram, выложив фотографии своего наряда, в котором она отмечала День физкультуры и спорта. 28-летняя уроженка Волынщины поразила сеть своим потрясающим бюстом.

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На Ире было желтое платье и голубые туфли. Наряд подчеркивал невероятные формы украинки, что сразу заметили все ее подписчики в соцсетях.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям также насладиться красотой нашей титулованной соотечественницы.

Напомним, что Климец является многократной чемпионкой Украины и чемпионкой Универсиады-2019 в Неаполе. В активе легкоатлетки "бронза" командного чемпионата Европы-2019 и Кубка Европы-2019.

В августе прошлого года Климец произвела настоящий фурор на чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене. Ире несколько минут аплодировала весь Олимпийский стадион.

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