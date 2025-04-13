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Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
1,0 т.
Украинская фехтовальщица, которую окрестили 'новой Харлан', покорила сеть своей красотой. Фото

Несколько дней назад 23-летняя украинская фехтовальщица Дарья Миронюк подписала свой первый крупный рекламный контракт. После этого в комментариях болельщики завалили киевлянку поздравительными комментариями, также отметив ее невероятную красоту.

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Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото

Юзеры восхищаются внешностью юной украинки и сравнивают ее с нашей суперзвездой фехтования Ольгой Харлан. Болельщики не сомневаются, что огромный потенциал помогут Дарье стать стать новой иконой украинского фехтования.

Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться нашей соотечественницей, а также познакомиться с ее внушительным список спортивных достижений.

Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото

В 2024 году Миронюк завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по фехтованию в Базеле.

Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото

Это только вторая медаль в истории Украины в женской рапире на континентальных первенствах. Такой результат свидетельствует о высоком уровне мастерства Миронюк и его способности конкурировать с сильнейшими фехтовальщицами Европы.

Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото

Дарья была соавторкой исторической командной "бронзы" на Кубке мира 2024 года в Гонконге.

Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото

Это достижение подчеркивает ее вклад в развитие украинской команды и ее роль как лидера среди молодых фехтовальщиц.

Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото

Дарья родилась в семье фехтовальщиков. Ее мать, Алла Миронюк, была призером чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях на шпагах. В 2018-м после смерти отца Дарья продолжила тренировку под руководством матери и брата, что способствовало ее профессиональному росту

Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото
Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото
Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото
Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото
Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото
Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото
Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото
Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото
Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото
Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото
Украинская фехтовальщица, которую окрестили "новой Харлан", покорила сеть своей красотой. Фото

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