Украинская фехтовальщица, которую окрестили 'новой Харлан', покорила сеть своей красотой. Фото

Несколько дней назад 23-летняя украинская фехтовальщица Дарья Миронюк подписала свой первый крупный рекламный контракт. После этого в комментариях болельщики завалили киевлянку поздравительными комментариями, также отметив ее невероятную красоту.

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Юзеры восхищаются внешностью юной украинки и сравнивают ее с нашей суперзвездой фехтования Ольгой Харлан. Болельщики не сомневаются, что огромный потенциал помогут Дарье стать стать новой иконой украинского фехтования.

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться нашей соотечественницей, а также познакомиться с ее внушительным список спортивных достижений.

В 2024 году Миронюк завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по фехтованию в Базеле.

Это только вторая медаль в истории Украины в женской рапире на континентальных первенствах. Такой результат свидетельствует о высоком уровне мастерства Миронюк и его способности конкурировать с сильнейшими фехтовальщицами Европы.

Дарья была соавторкой исторической командной "бронзы" на Кубке мира 2024 года в Гонконге.

Это достижение подчеркивает ее вклад в развитие украинской команды и ее роль как лидера среди молодых фехтовальщиц.

Дарья родилась в семье фехтовальщиков. Ее мать, Алла Миронюк, была призером чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях на шпагах. В 2018-м после смерти отца Дарья продолжила тренировку под руководством матери и брата, что способствовало ее профессиональному росту

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